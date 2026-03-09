Archivo - Mónica García pide diálogo a sindicatos médicos para evitar la huelga y "que no tengan a los pacientes como rehenes" - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado diálogo a los sindicatos médicos y "que no tengan a los pacientes como rehenes", ya que aboga por evitar la huelga ya celebrada en febrero y que tendrá continuación en la tercera semana de marzo para protestar contra el borrador del Estatuto Marco.

"La semana pasada llegamos a un acuerdo de diálogo y de negociación con el Foro de la Profesión Médica", ha recordado García, que ha subrayado que en este órgano "está representado el Comité de Huelga". "Todas las reivindicaciones legalmente posibles que puedan estar en el Estatuto Marco están en el Estatuto Marco y, sin embargo, no somos capaces de que los sindicatos pongan esa contrapropuesta" para evitar la huelga, lamenta.

A su juicio, los sindicatos médicos "insisten en que la única vía es el conflicto y es la huelga". "Nosotros insistimos en que nos es verdad, que llevamos dialogando desde hace más de un año con todos los sindicatos del Comité de Huelga", ha aseverado, para destacar que, de las "discrepancias" entre las partes, "muchas de ellas ya están plasmadas en los textos legales".

Además, García ha asegurado que otros de los puntos de conflicto van a ser recogidos "en los futuros textos legales, como puede ser la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)". "Hemos ofrecido también abrir otras legislaciones", ha retomado, citando, además, "el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y otra serie de legislaciones, para que se pueda dar cabida a las últimas reivindicaciones que le quedan ya al colectivo médico para sacar de este conflicto".

"Los malestares de la profesión médica van más allá de las reivindicaciones de las condiciones laborales que, muchas veces, están en manos de las comunidades autónomas", ha indicado al respecto. "Tienen que ver con el desarrollo profesional, tienen que ver con una clasificación que se puede contemplar en la LOPS", ha continuado, al tiempo que ha incidido en que las propuestas ofrecidas desde el Ministerio "han llegado hasta el límite legal del Estatuto Marco".