Cerca de 500 médicos exigen un Estatuto Marco propio frente al Ministerio de Sanidad al inicio de una semana de huelga

Médicos manifestantes durante la concentración con motivo de la huelga médica y facultativa, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 500 médicos y facultativos se han manifestado este lunes frente al Ministerio de Sanidad, al inicio de una nueva semana de huelga, para rechazar el Estatuto Marco acordado entre el departamento que dirige Mónica García y varios sindicatos de la Mesa del Ámbito, y reclamar un texto propio.

La manifestación, que ha partido en el Congreso de los Diputados y ha finalizado frente al Ministerio de Sanidad, forma parte de las jornadas de huelga convocadas en toda España hasta el viernes por el Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

De este modo, los cerca de los 500 médicos y facultativos han reclamado un Estatuto Marco propio que recoja sus singularidades, coreando frases como "Mónica, ponte tú la bata" o "ministra, somos tus rehenes".

"Por desgracia, por los inconvenientes para los pacientes, estamos en la segunda semana de la huelga nacional de carácter indefinido e intermitente de febrero a junio. Lo más increíble de todo es que no ha habido una sola reunión entre el Comité de Huelga ampliado y el Ministerio de Sanidad", ha resaltado la secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, quien también ha criticado a la Comunidad de Madrid por la falta de conversaciones.

En este sentido, la secretaria general de AMYTS ha reprochado que las administraciones no se estén reuniendo con los sindicatos médicos, que "son los que realmente pueden desconvocar los paros". "Recordemos que todo esto tiene que tener solución a nivel estatal y a nivel autonómico", ha subrayado Hernández, que ha lamentado el "peloteo" entre las administraciones para dar respuesta a sus peticiones.

CONSIDERAN UNA "TRAMPA" EL ACUERDO ANUNCIADO POR SANIDAD

Tras ello, ha calificado de "trampa" el principio de acuerdo anunciado por el Ministerio con el Foro de la Profesión Médica. "Es una forma de distraer la atención y de tratar de desmovilizar. Pero ha quedado muy claro que con quien tiene que reunirse es con el comité de huelga. Si realmente tuvieran voluntad de hacer algo, llamarían al comité de huelga; nadie se lo impide", ha señalado.

A continuación, Hernández ha recordado algunas de las peticiones de los médicos, como que la jornada sea "justa" y que "cuente en su totalidad". "Nos proponen que nos conformemos con pasar de una jornada que, en casos de necesidades del servicio, puede llegar hasta 96 horas, a un máximo de 75; es decir, pasar de un cuatriplete de guardias a un triplete", ha criticado.

"Además, las guardias siguen siendo de carácter obligatorio hasta los 55 años, 50 en Cataluña, pagadas a menos de la hora ordinaria, y no sirven para nada de cara a jubilarse antes o en mejores condiciones. Asimismo, mantienen una clasificación que, a nuestro juicio, provoca una dilución de competencias entre profesiones", ha enfatizado.

Por su parte, María Amat, representante de la Asociación MIR España, ha reclamado que los médicos residentes dejen de ser la "mano de obra barata de los hospitales" y pasen a ser considerados como "personal en formación". "Exigimos dejar de hacer guardias de 24 horas seguidas y obligatorias. Queremos poder compaginar nuestro trabajo con una vida personal normal", ha añadido Amat.

VOX CONSIDERA INHUMANO EL TRATO QUE RECIBEN LOS MÉDICOS

Por su parte, la portavoz nacional de Sanidad de Vox, María Fuster, que ha acudido a la manifestación, ha defendido unas condiciones laborales que permitan a los médicos ofrecer a los pacientes "la mejor calidad asistencial". "Es inhumano el trato que están recibiendo por parte de la Administración pública, pero no solamente del PSOE, sino también del PP en comunidades como Madrid o Cantabria, o en Canarias", ha criticado Fuster.

Asimismo, la portavoz de Vox ha asegurado que su partido va a seguir dando apoyo a los médicos y facultativos, ya que son la "punta de lanza de la sanidad pública". "Sin médicos no hay sanidad pública y lo cierto es que actualmente no solamente están ninguneados, sino que tienen una sobrecarga asistencial que se está multiplicando por la apertura de fronteras y por estas barra libre de sanidad para todos, que obliga a los españoles a competir con la inmigración ilegal en cuestión de sanidad", ha apuntado.

Fuster ha recriminado que hay más de un millón de personas en listas de espera de sanidad en toda España: "Esperando una prueba complementaria, una operación quirúrgica, una visita con un especialista. Y mientras tanto, el Gobierno y el PP abren las fronteras para que toda esta inmigración ilegal compita con los españoles de forma que los ponen los últimos de la fila", ha finalizado.

En este contexto, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez, ha recordado que su partido propuso en la Asamblea aprobar un Estatuto Marco propio para los médicos y ha lamentado la abstención del PP, que impidió que la iniciativa saliera adelante.