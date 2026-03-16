CESM cifra en un 80% el seguimiento de la primera jornada de huelga en hospitales y en un 50% en Atención Primaria

Médicos manifestantes durante la concentración con motivo de la huelga médica y facultativa, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha celebrado que el 80 por ciento de los médicos y facultativos ha secundado los paros de la huelga de este lunes en atención hospitalaria, mientras que en Atención Primaria el seguimiento ha superado el 50 por ciento.

Según detalla la Confederación, se trata de cifras similares a las registradas durante la semana de huelga del pasado febrero. La organización asegura que los servicios mínimos impuestos han sido "muy superiores" a los que se fijan en días festivos o periodos vacacionales -entre el 70% y el 80%-, como ocurrió también en la convocatoria anterior, cuando varias comunidades recurrieron judicialmente esta imposición.

La Confederación lamenta los inconvenientes que este paro pueda suponer en los pacientes, pero recuerda que se trata de la "última opción" a la que recurren los profesionales para buscar soluciones a la situación por la que atraviesan desde hace años, que a su vez "repercute en la atención que se presta a la población".

La de este lunes es la primera de las cinco jornadas de huelga convocadas en marzo, en las que los sindicatos autonómicos han establecido concentraciones y manifestaciones en todo el territorio para mostrar su rechazo a la norma ministerial y la exigencia de contar con un ámbito de negociación de sus condiciones laborales propio que permita atender a las reivindicaciones del colectivo.

Por último, CESM ha recordado que mantiene la mano tendida al diálogo con el Ministerio de Sanidad para desbloquear la situación, pero ha lamentado que no haya habido ningún contacto formal con el Comité de Huelga, por lo que las movilizaciones seguirán adelante hasta junio.