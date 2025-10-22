MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, por el que destina 500 millones de euros a reforzar y garantizar la atención 24 horas a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad.

Esta normativa busca dar cumplimiento y desarrollar las medidas establecidas en la Ley 3/2024, de 30 de octubre, conocida como Ley ELA y aprobada hace un año. El real decreto-ley entrará en vigor este jueves y deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días.

Para ello, contempla una serie de modificaciones legislativas que introduce como novedad la creación del Grado III+ de dependencia extrema que incluye a aquellas personas que tienen reconocido el Grado III y están diagnosticadas con ELA en fase avanzada, con una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de asistencia instrumental y personal derivada de problemas respiratorios y disfagia.

En este nuevo nivel también se incluirá a las personas de Grado III con otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, conforme a los criterios establecidos en el reglamento que determine el ámbito de aplicación de la Ley ELA.

Los pacientes que formen parte del Grado III+ tendrán derecho a una prestación económica que únicamente podrá ser destinada a ayuda a domicilio, o a una prestación económica de asistencia personal. Esta ayuda supondrá una cuantía de hasta 9.859 euros al mes por paciente y un mínimo garantizado por la Administración General del Estado de 4.930 euros.

Para garantizar esta prestación, el Real Decreto-ley fija un incremento de la dotación presupuestaria prevista en 2025. Esto supondrá un importe adicional de 379 millones de euros destinados al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y otros 121 millones para incrementar el presupuesto destinado al nivel convenido en dependencia, posibilitando que la aportación total de la Administración General del Estado en 2025 ascienda a 904 millones de euros.

Con todo, la normativa publicada por el BOE cumple "en plazo" con la Ley 3/2024, de 30 de octubre, que fija un plazo de doce meses para que se realicen las actualizaciones normativas que sean necesarias para dar cumplimiento a los derechos que la propia ley crea en favor de las personas que padecen ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.