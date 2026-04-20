ANEFP celebra la tercera edición de 'Food and Health 2026' para analizar el futuro de los complementos alimenticios

La tercera edición de 'Food and Health 2026'. - ANEFP

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP) ha celebrado en Barcelona la tercera edición de la jornada 'Food and Health 2026', encuentro que pone el foco en las novedades regulatorias que impactan en el sector de los complementos alimenticios, la comunicación en canales digitales, así como en los retos de sostenibilidad, reformulación e innovación que marcan el desarrollo de este mercado.

Este encuentro, que ha contado con la participación de representates de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, además de con expertos en el ámbito de los complementos alimenticios, ha reunido a más de cuarenta profesionales de las compañías asociadas a ANEFP.

Esta jornada ha comenzado con una mesa redonda en la que han participado la técnico superior de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria de la AESAN, Cristina Criado; la jefa del Servicio de Registros y Censos de la Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), María Jesús Miguélez; y la jefa de Servicio de Coordinación de Controles de Productos de Origen no animal de la Comunidad de Madrid, Mónica Cavero, en la que han abordado las "principales novedades regulatorias" y su aplicación en el mercado español.

María Jesús Miguélez ha asegurado que resulta "esencial" abordar los retos asociados a los complementos alimenticios, reforzando su trazabilidad y promoviendo una información basada en la evidencia científica.

"La colaboración entre las distintas partes implicadas es clave, así como lo es la integración de su control en el enfoque 'One Health', que reconoce y promueve la interrelación entre la salud humana, animal y ambiental", ha explicado.

APROVECHAR LOS RECURSOS VEGETALES

El programa ha continuado con un análisis de las tendencias en ingredientes como alternativa a productos que hay en el mercado, donde el vocal de plantas medicinales y Homeopatía del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), Josep Allué, ha puesto de relieve que la capacidad innovadora del sector aprovechando los recursos vegetales el sector podrá dar respuesta a las "necesidades de salud de la población y superar los contratiempos regulatorios".

"La sostenibilidad en la obtención, así como unas condiciones lo más naturales posibles de los recursos, deberá incrementarse y tecnificarse. La biotecnología verde, de vegetales y microorganismos, incrementará su importancia en esos aspectos", ha apuntado.

Asimismo, ha señalado la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para responder a retos como la longevidad en una población cada vez más informada y exigente.

COMUNICACIÓN DIGITAL

En la sesión dedicada a la comunicación digital se ha puesto el foco en el papel de las plataformas sociales en la relación con el consumidor. La senior brand partnership manager de TikTok, Raquel Conde, ha destacado que plataformas como TikTok se han convertido en un espacio donde la comunidad comparte experiencias reales sobre salud y bienestar; para las marcas, la clave está en "conectar de forma auténtica, entretenida y responsable con ese consumidor".

Por su parte, la client solutions manager beauty de esta plataforma, Rocío Stagnaro, ha señalado que "TikTok permite a las marcas de complementos alimenticios trabajar "todo el embudo de conversión", desde el conocimiento hasta la compra, en una sola plataforma, multiplicando los resultados cuando se combina una "estrategia full-funnel con contenido nativo y creativo".

El socio director de Food Consulting and Asociates, Javier Morán, ha abordado las principales problemáticas del sector de complementos alimenticios, ofreciendo una "visión integral" de los retos científicos, técnicos y regulatorios que afronta este sector, analizando aspectos como el marco normativo aplicable, el criterio QPS de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la caracterización de microorganismos o la evidencia necesaria para demostrar seguridad y respaldo técnico.

Por otro lado, la abogada especializada en Derecho Ambiental, Irene Mataró, ha destacado que la trazabilidad y la gestión del dato ambiental han dejado de ser "opciones voluntarias" para convertirse en "requisitos operativos indispensables" para operar en el mercado. Al mismo tiempo, ha expuesto que el sector se enfrenta al reto de adaptar sus envases a "nuevas exigencias" de ecodiseño y seguridad química, eliminando sustancias restringidas y cumpliendo con la normativa en materia de residuos y microplásticos.

Por último, el director general de ANEFP, ha destacado que esta tercera edición de la jornada 'Food and Health ANEFP 2026' permite "entender la realidad actual de los complementos alimenticios", cómo está su regulación, cuáles son las tendencias, cómo impactan las nuevas tecnologías y la agenda retadora en sostenibilidad.

Asimismo, Pey ha puesto en valor el trabajo de las compañías asociadas a ANEFP en este ámbito, "siempre comprometidas con las buenas prácticas de fabricación y la utilización correcta de los claims", fomentando complementos alimenticios que buscan evidencia científica y la confianza de los ciudadanos, "quienes los utilizan para una mejor calidad de vida".