La ANEFP alerta del incremento del malestar de los españoles en el trabajo

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los españoles sientes cada vez un mayor malestar respecto a su trabajo, con signos de desgaste progresivo del ánimo, aunque una parte importante de los trabajadores sigue valorando su empleo de forma optimista, según el director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP), Jaume Pey.

Con motivo del Día Internacional del Trabajador, que se celebra el 1 de mayo, la ANEFP ha destacado algunas de las conclusiones de la II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España, en la que se muestra un ligero empeoramiento de la percepción del malestar laboral entre 2024 y 2025.

En este sentido, la satisfacción de los españoles desciende del 31,2 por ciento al 27,8 por ciento y la motivación cae del 18,2 por ciento al 15,4 por ciento. En paralelo, aumentan las emociones negativas como la ansiedad (del 15% al 17,8%), la preocupación (del 11,3% al 14,1%) y la insatisfacción (del 12,8% al 14,4%) con su trabajo.

Desde un punto de vista sociodemográfico, no existen grandes diferencias, aun así, según los datos de la Radiografía de ANEFP, entre las personas satisfechas con su trabajo hay una mayor presencia de mujeres y de mayores de 56 años.

El ESTRÉS EN EL ÁMBITO LABORAL

Sin embargo, en otros aspectos como el estrés laboral, se observa "algo de mejoría" en comparación con los datos de 2024. Según esta segunda edición, el estrés alto y el muy alto han registrado un descenso del 29,7 por ciento al 27 por ciento, y del 11,5 por ciento al 10,5 por ciento, respectivamente. En conjunto, el estrés laboral en el trabajo de los españoles se ha reducido un 3,7 por ciento en un año.

Las mujeres son las que más estrés sufren, en concreto, el 38,6 por ciento en comparación con el 36,4 por ciento de los hombres. En cuanto a la edad, el impacto del estrés es especialmente intenso en la franja de 41 a 55 años, coincidiendo con las etapas de mayor carga laboral y familiar. Por comunidades autónomas, los catalanes, andaluces, valencianos, cántabros y extremeños son quienes más han visto reducido su estrés, según los datos de la II Radiografía de ANEFP.

Asimismo, para el 55,8 por ciento de los españoles, el trabajo es uno de los factores más importantes que puede "influir negativamente en su salud mental".

Al mismo tiempo, el 48,5 por ciento de la población se muestra pesimista o muy pesimista sobre el futuro de la generación más joven en cuanto a oportunidades y calidad de vida, manteniéndose estable con respecto a 2024, con el 49, 3 por ciento.

Las posiciones optimistas, en cambio, son minoritarias y tienden a debilitarse (del 20,8% al 19,3%) y las más neutras crecen del 29,9 por ciento al 32,2 por ciento. De este modo, según las conclusiones de la II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España, crece la idea de que la siguiente generación vivirá con más dificultad que la actual.