La Alianza Gavi celebra la propuesta de la OMS para estudiar la vacuna 'Ervebo' contra el brote de ébola en RDC

Archivo - Imagen de recurso vacuna. - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para las Vacunas Gavi ha celebrado este viernes la recomendación del Grupo Asesor Técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para priorizar la inclusión de 'Ervebo', la única vacuna autorizada contra el ébola, en un ensayo clínico de fase 3 para estudiar su uso frente a la especie Bundibugyo, causante del brote en República Democrática del Congo (RDC).

En su recomendación, la OMS destaca la gran cantidad de datos de seguridad e inmunogenicidad disponibles para 'Ervebo', que se ha utilizado para ayudar a controlar varios brotes de ébola 'Zaire' durante la última década. Todo ello permite su paso a estudios fase 3, sin necesidad de una evaluación previa de fase 2.

Gavi ha detallado que se prevé que las dosis de 'Ervebo' procedentes de la reserva mundial de vacunas contra el ébola, establecida y fusionada por Gavi y gestionada por el Grupo Coordinador Interinstitucional para el Suministro de Vacunas (ICG, por sus siglas en inglés), estén disponibles para apoyar los ensayos clínicos.

La Alianza ha resaltado que cualquier ensayo de 'Ervebo' en el contexto de este brote de ébola Bundibugyo complementará los esfuerzos existentes para desarrollar una vacuna específica para este virus.

En este contexto, ha recordado su respaldo a este trabajo, para el que destinó una inversión de 40 millones de dólares (unos 34,6 millones de euros) de su Fondo de Primera Respuesta, con el objetivo de acelerar y ampliar el acceso a candidatos prometedores específicos para Bundibugyo para su uso en investigación, en respuesta a la precalificación de la OMS y, con el tiempo, de otras organizaciones.

"Este ya es el mayor brote de ébola en la historia de la RDC, y bien podría convertirse en el mayor brote de todos los tiempos. Y está ocurriendo en áreas donde sabemos por experiencia que los brotes son difíciles de controlar", ha aseverado la directora ejecutiva de Gavi, Sania Nishtar.

En este sentido, ha puesto en valor la posibilidad de que la única vacuna contra el ébola aprobada pueda ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y las muertes. "Nos comprometemos a apoyar su ensayo junto con nuestro trabajo continuo para acelerar el acceso a candidatos prometedores específicos para Bundibugyo", ha finalizado.