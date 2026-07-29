Archivo - AEV valora positivamente que la Agencia de Salud Pública ya tenga ubicación, aunque reclama su puesta en funcionamiento - DIABETESCERO - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha valorado "positivamente" el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el que se ha conocido que la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) establecerá su sede en Zaragoza, aunque ha pedido "resolver las cuestiones que quedan pendientes para su puesta en funcionamiento".

Esta decisión acometida en el seno del Consejo de Ministros representa "una buena noticia para la salud pública" pese a que se haya producido "tras años de retraso acumulado". En este sentido, ha manifestado que "todavía quedan por definir aspectos fundamentales para que la Agencia pueda comenzar a funcionar con todas las garantías", motivo por el que ha solicitado que se agilice la elaboración de su Estatuto.

"Esta norma deberá definir con claridad las tareas y funciones de la AESAP, los órganos, centros y servicios que se integrarán en ella, su estructura organizativa y sus órganos de gobierno y ejecutivos", han continuado desde la AEV, al tiempo que han indicado que "también tendrá que concretar la participación de las comunidades autónomas y establecer mecanismos eficaces de coordinación institucional con ellas".

A su juicio, "es necesario avanzar con agilidad en el desarrollo", para lo que ha insistido en que "el Estatuto será determinante para que pueda cumplir eficazmente su misión y responder a las necesidades presentes y futuras de la salud pública". Además, es "igualmente imprescindible" que se garantice "la autonomía y la independencia técnica", así como "su capacidad para incorporar profesionales con experiencia, talento y compromiso", ha aseverado.

Junto a ello, ha expresado que la eficacia de este organismo "dependerá también de una articulación fluida con los servicios sanitarios, los sistemas de vigilancia, las comunidades autónomas y los servicios de emergencia". Debido a esto, ha reiterado su disposición para contribuir, con su "conocimiento y experiencia", en la elaboración de este reglamento y "para colaborar en cualquier otra cuestión que sea necesaria para que pueda funcionar con éxito".

MEMORIA ECONÓMICA Y RECURSOS ASIGNADOS

"Otro aspecto esencial para el buen funcionamiento de la Agencia será la definición de la memoria económica y los recursos asignados", ha proseguido la AEV, para agregar que esta "deberá disponer de los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para desarrollar sus funciones y reforzar y modernizar la vigilancia epidemiológica, con especial atención a las enfermedades inmunoprevenibles".

Por último, y una vez destacada la importancia de la colaboración con sociedades científicas, universidades, institutos de investigación y otras instituciones implicadas en la protección de la salud, ha recordado que la cooperación multidisciplinar "permitirá fortalecer la vigilancia epidemiológica y los programas de vacunación, además de facilitar estudios de efectividad e impacto que ayuden a evaluar las políticas sanitarias y el valor de las vacunas".