La AEP advierte de que el cambio del calendario vacunal de EEUU se traducirá en "menos niños bien vacunados"

Archivo - AEP asegura que la modificación del calendario de inmunizaciones de EEUU se traduciría en menos niños bien vacunados - JOVANMANDIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vocal del Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEP), el doctor Pepe Serrano, ha advertido de que el cambio en el calendario vacunal de Estados Unidos (EEUU) se traducirá en "menos niños bien vacunados", después de que el país haya reducido de 18 a 11 las enfermedades frente a las que recomienda inmunizar a los menores, siete menos que las contempladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Esta es "una de sus tonterías más avanzadas en este terreno que tiene de descrédito de la vacunación", ha señalado en una entrevista en Europa Press y en relación a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha aprobado una Orden para llevar a cabo este cambio por mediación de los Estados de la nación.

Serrano, que ha afirmado desconocer si esta pretensión ha sido ideada por el propio Trump o por su secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy, "que es un conocido antivacunas", se ha referido, en primer lugar, a la medida de desglosar la triple vírica.

Esta vacuna indicada contra el sarampión, las paperas y la rubéola, se esta dando en una dosis única, ahora con el decreto presidencial se recomienda dividir la vacuna combinada en tres dosis individuales para cada enfermedad, y administrar todos los compuestos en visitas médicas separadas para brindar más opciones con respecto al momento y la frecuencia de la administración de esta vacuna.

"Es una locura que no tiene sentido", ha calificado el miembro de la AEP, quien ha insistido en que la medida es una "locura" desde cualquier perspectiva que busque favorecer la vacunación, aumentar las tasas de cobertura y, en definitiva, proteger a los niños, al considerar que supondrá "más pinchazos" para los menores. Además, ha advertido de que generará "más visitas" al médico y "más dinero" para el Estado, al tratarse de una pauta más costosa al administrarse en tres dosis.

No obstante, ha señalado que dividir esta vacuna combinada en tres dosis tiene otro problema, que es que "esas tres vacunas, por separado, en Estados Unidos no existen" porque "hasta ahora era absurdo". "No están aprobadas por la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés)", por lo que "no solo va a depender de que se fabriquen, sino que va a depender de que lo autoricen", ha expresado.

LA FDA DEBERÁ APROBAR EL DESGLOSE DE LA TRIPLE VÍRICA

Tras recordar que en España las vacunas no son obligatorias por "las coberturas que tenemos", ha manifestado que principal problema es que algunas de las que sí lo eran en EEUU ahora pasan a ser objeto de "una decisión compartida entre los padres y el pediatra". Lo que a su juicio, es "absolutamente absurdo" añadir "una categoría nueva para tergiversar más las cosas".

De hecho, ha insistido en el agravio económico que supone para los progenitores esta nueva clasificación y que no se financien compuestos que sí estaban cubiertos por el Estado previamente, ya que "cuantas menos vacunas financiadas, (...) las coberturas vacunales bajan". "Cualquier modificación que se haga en contra de lo que pudiera ser beneficioso, fácil y práctico va en contra de las coberturas vacunales", ha incidido.

En este sentido, Serrano ha recordado el brote de sarampión registrado en EEUU hace dos años, que fue el "más grande desde que hay vacunaciones", y ha atribuido su aparición al descenso de las tasas de vacunación. Por ello, ha advertido de que estas modificaciones podrían provocar ahora una situación similar.

Por todo ello, y una vez señalado que este tipo de movimientos "da alas" a los antivacunas "porque es sumar puntos a su desconocimiento, a su ignorancia" y "a su negocio", ha rechazado esta medida aprobada en EEUU. Este cambio en el calendario vacunal infantil es "obviamente absurdo", ha finalizado.