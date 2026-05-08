Zonas con desigualdad sufren más los efectos del frío y las ricas los del calor, según un estudio

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BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), de la Fundación La Caixa, ha revelado que las regiones con más inequidades a nivel socioeconómico sufren más los efectos del frío, mientras las zonas más ricas y urbanas presentan mayor riesgo durante los episodios de calor.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Health', cuantifica "por primera vez" en la población urbana y rural de 32 países de Europa cómo las desigualdades socioeconómicas influyen en la mortalidad asociada a la temperatura, informa ISGlobal en un comunicado de este viernes.

El equipo ha analizado datos diarios de mortalidad en 32 países europeos, incluyendo más de 161 millones de muertes entre 2000 y 2019, registradas en el marco del proyecto Early-Adapt.

RESULTADOS

Los resultados han mostrado que las regiones con más privación social son "sistemáticamente más vulnerables" tanto al calor como al frío, y que factores como la pobreza energética, peores condiciones de vivienda, menor acceso a servicios sanitarios o menor información sanitaria pueden contribuir a aumentar ese riesgo.

Indicadores como el índice Gini --que cuantifica la desigualdad de riqueza--, la dificultad para mantener la vivienda caliente o la privación material y social se asocian "de manera consistente" a mayor mortalidad relacionada con la temperatura.

El estudio estima las muertes atribuibles a la temperatura comparando 2 escenarios hipotéticos, uno en el que todas las regiones presentarían las condiciones socioeconómicas más favorables y otro en el que todas se situarían en el extremo menos favorable.

La diferencia en ambos escenarios supera las 300.000 muertes en el caso de la incapacidad para mantener el hogar caliente, alcanza las 177.000 en relación con la desigualdad económica y se sitúa entorno a las 157.000 en el caso de la privación material y social grave en Europa.

LA PROSPERIDAD NO PROTEGE DEL CALOR

Las regiones con mayor PIB per cápita y mayor esperanza de vida presentan menor mortalidad asociada al frío, "probablemente" por viviendas mejor aisladas, infraestructuras sanitarias más sólidas y menor pobreza energética, pero muestran mayor mortalidad por calor.

El fenómeno puede explicarse por la urbanización intensa, ya que las ciudades densas y la actividad económica concentrada favorecen el efecto 'isla de calor urbana'.

Según el investigador principal del proyecto Early-Adapt y coordinador del estudio, Joan Ballester, los resultados permiten "evaluar y reforzar" cómo se incorporan los factores socioeconómicos en las políticas de adaptación.

"Es necesario realizar estudios similares en distintas regiones. Aunque sabemos que Europa está muy expuesta a los riesgos climáticos, existen pocos estudios similares en el Sur Global", ha detallado.