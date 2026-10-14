El youtuber mallorquín el Cromas dona 32.000 euros a Son Espases destinados a la investigación del cáncer colorrectal

David Triay, conocido como el Cromas, dona 32.000 euros a Salud destinados a la investigación del cáncer colorrectal - CAIB

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El creador de contenido David Triay, conocido en redes sociales como el Cromas, ha donado 32.000 euros al Hospital Universitario de Son Espases destinados a impulsar la investigación en cáncer colorrectal.

La Conselleria de Salud ha explicado este miércoles en un comunicado que Triay ha decidido aprovechar el alcance y la influencia de sus redes sociales, con una comunidad de más de 11 millones de seguidores, para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad y recaudar fondos para la investigación biomédica.

El joven, añade el comunicado, ha visto de cerca el impacto de esta enfermedad en familiares y personas de su entorno, y él mismo ha tenido que afrontar un problema de colon que requirió una intervención quirúrgica.

Durante su proceso médico, el creador de contenido conoció al doctor Álvaro García, especialista en cirugía colorrectal en el Hospital Universitario Son Espases, "una experiencia que le permitió comprender la importancia de la investigación para avanzar en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad".

La campaña solidaria ha contado con una gran respuesta ciudadana y ha permitido recaudar 32.000 euros que se destinarán íntegramente a proyectos de investigación en cáncer colorrectal desarrollados en Baleares.

Esta aportación contribuirá a generar "nuevo conocimiento científico" y a avanzar en la lucha contra uno de los tumores con mayor incidencia en la población.

La campaña continúa abierta para todas aquellas personas que quieran sumarse a la iniciativa y contribuir a la investigación en cáncer colorrectal a través de la plataforma solidaria del IdISBa.