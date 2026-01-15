Yeso o cirugía: qué funciona mejor para fracturas de Weber B

Archivo - Mujer con el pie escayolado - DOBRILA VIGNJEVIC - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aproximadamente dos tercios de las fracturas de tobillo se producen por una rotura del peroné (el hueso externo del tobillo). Conocidas como fracturas de Weber B, dejan el tobillo estable o inestable (con riesgo de desalineación).

Estas fracturas deafectan el peroné y pueden dejar el tobillo estable o inestable, lo que determina el riesgo de desalineación y la necesidad de tratamiento quirúrgico o conservador. Conocer el tipo de fractura es clave para decidir el enfoque más adecuado para cada paciente.

La cirugía sigue siendo el principal tratamiento para las fracturas de tobillo Weber B consideradas inestables, a pesar de los ensayos y directrices recientes que apoyan cada vez más las opciones no quirúrgicas en pacientes seleccionados.

Para explorar esto más a fondo, los investigadores se propusieron evaluar si la inmovilización con yeso es comparable ("no inferior") a la cirugía en adultos con fracturas de tobillo Weber B consideradas inestables.

CÓMO SE ESTUDIÓ LA RECUPERACIÓN

Usar un yeso durante seis semanas parece no ser menos efectivo que la cirugía para curar fracturas de tobillo inestables y conlleva menos daños relacionados con el tratamiento, según un ensayo clínico realizado por la Universidad de Helsinki y Hospital Universitario de Helsinki en Finlandia y publicado por 'The BMJ'.

Los investigadores identificaron a 126 participantes de 16 años o más con una fractura de tobillo inestable de tipo Weber B confirmada mediante una prueba de esfuerzo de rotación externa en un centro de traumatología de un hospital universitario especializado en Finlandia entre enero de 2013 y julio de 2021. Sesenta y dos participantes fueron asignados aleatoriamente a inmovilización con yeso convencional durante seis semanas y 64 fueron asignados a someterse a cirugía seguida de inmovilización con yeso durante seis semanas.

Ambos grupos tuvieron controles a las dos, seis y doce semanas y se reunieron con un fisioterapeuta a las seis y doce semanas para guiar la rehabilitación. A los dos años, se evaluó a los participantes mediante la Escala de Tobillo Olerud-Molander (OMAS), una escala de 0 a 100 puntos donde las puntuaciones más altas indican una mejor consolidación. Se preestableció una diferencia de 8 puntos entre los grupos como margen de no inferioridad.

Otras evaluaciones de control incluyeron la función del tobillo, el dolor, la calidad de vida relacionada con la salud, la amplitud de movimiento del tobillo y radiografías. También se registraron los eventos adversos relacionados con el tratamiento. En total, 121 de los 126 participantes aleatorizados completaron el seguimiento de dos años. La media de OMAS fue de 89 en el grupo de inmovilización con yeso y de 87 en el grupo de cirugía (una diferencia de medias entre grupos de 1,3 puntos).

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en ninguno de los otros resultados y, en general, ocurrieron menos daños relacionados con el tratamiento con la inmovilización con yeso en comparación con la cirugía. Los autores reconocen que su ensayo se realizó en un solo hospital universitario, lo que puede limitar la generalización y señalan la falta de consenso sobre la prueba de esfuerzo de rotación externa para determinar la inestabilidad de la fractura, pero dicen que este fue un análisis sólido que logró una alta tasa de seguimiento a los dos años, un punto temporal generalmente considerado suficiente para capturar resultados a más largo plazo.

"En conjunto, nuestros hallazgos y los de estudios anteriores muestran que un yeso estándar debajo de la rodilla proporciona una estabilización adecuada de una fractura unimalleolar peronea aislada con una mortaja de tobillo congruente [la cavidad del tobillo en forma de soporte]", escriben.

IMPORTANCIA DE LA REHABILITACIÓN

"Esto respalda aún más el concepto en evolución de que el tratamiento de las fracturas de tobillo debe centrarse en obtener y mantener una mortaja de tobillo congruente hasta la consolidación de la fractura, utilizando los medios más conservadores posibles", explican.

Si bien se reconocen algunas limitaciones, los investigadores dicen que colectivamente este y otros ensayos "están respaldando avances muy necesarios en la base de evidencia para el tratamiento de las fracturas de tobillo y son un testimonio de la red colaborativa de profesionales de la salud traumatológica y ortopédica, investigadores y, lo más importante, los pacientes participantes".