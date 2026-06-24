World Vision alerta de que el ébola podría convertirse en una "crisis multinacional" si no se adoptan medidas

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de World Vision en la zona este de la República Democrática del Congo (RDC), David Munkley, ha alertado de que el brote de ébola registrado en la región podría convertirse rápidamente en una "crisis multinacional" si no se adoptan medidas urgentes.

Así se ha mostrado Munkley después de que el Ministerio de Sanidad de Francia haya confirmado este miércoles un positivo por ébola en un paciente, un trabajador humanitario que regresó recientemente de una misión humanitaria en RDC.

"El ébola no conoce fronteras. En África Occidental, el brote de ébola más mortífero de la historia tardó casi tres meses en alcanzar este nivel de mortalidad. Este lo ha logrado en tan solo unas semanas. Esto debería alarmarnos a todos. El tiempo se agota y, si no actuamos con decisión ahora, corremos el riesgo de repetir los peores capítulos de brotes anteriores", ha indicado.

En este contexto, Munkley ha explicado que históricamente el ébola ha sido más fácil de contener cuando los brotes se limitaban a comunidades remotas. "Esta vez se está propagando en zonas urbanas densamente pobladas como Bunia, donde miles de personas viven muy cerca unas de otras. En estos entornos, el número de contactos aumenta exponencialmente, lo que dificulta el control de la crisis", ha afirmado.

"Esta no es solo una crisis sanitaria; tiene el potencial de convertirse en una conmoción económica y social si se propaga, obstaculizando el comercio, dificultando la asistencia a la escuela y a los mercados, provocando el cierre de fronteras y afectando la salud de quienes sustentan a sus familias", ha insistido Munkley.

MÁS DE 1.000 CASOS EN RDC

El director de World Vision en la Zona Este de República Democrática del Congo ha señalado que el brote actual ya ha superado los 1.000 casos, y el número de personas infectadas sigue aumentando en Ituri, y ahora también en Kivu del Norte.

"Estamos presenciando una crisis que se propaga rápidamente y que supera la capacidad de respuesta en varias zonas, especialmente donde la inseguridad y el desplazamiento dificultan el acceso rápido a las familias", ha lamentado.

Tras ello, ha subrayado que el brote se está extendiendo por una región donde el desplazamiento ya no es estático. Así, en Ituri, miles de familias se encuentran hacinadas en campamentos con acceso limitado a agua y saneamiento. Mientras que, en zonas de Kivu del Norte y del Sur, el conflicto en curso sigue ejerciendo una presión sobre las comunidades, y el desplazamiento continúa. "Esto dificulta enormemente el rastreo de contactos y la protección de la infancia", ha añadido.

"Para los niños y niñas, esto es mucho más que una emergencia sanitaria. El ébola agrava una crisis humanitaria ya de por sí grave, donde las familias están desplazadas, la desnutrición está generalizada y el acceso a la atención médica básica es limitado. La infancia se enfrenta a altos riesgos, tanto por la infección como por la pérdida de la atención y la protección de las que dependen", ha apuntado.

Por último, ha indicado que contener el ébola no depende únicamente de la respuesta médica, "sino también de la confianza". "Las comunidades necesitan información clara y precisa proporcionada por personas de confianza, incluidos líderes religiosos y comunitarios y voluntarios locales. Cuando las comunidades participan plenamente y colideran los esfuerzos, se convierten en la línea de defensa más sólida contra la propagación de esta enfermedad", ha finalizado.