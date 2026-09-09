La vuelta al colegio puede aumentar las urgencias en un 71% con respecto a los cuatro meses anteriores

Archivo - SEMES recuerda que la vuelta al colegio puede aumentar las urgencias en un 71% y aboga por enseñar el lavado de manos - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Enfermería de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Carmen Casal, ha recordado que tras la vuelta al colegio, "entre los meses de septiembre y diciembre, las visitas a Urgencias por infecciones virales y respiratorias pueden llegar a aumentar a más de un 71 por ciento con respecto a los cuatro meses anteriores".

"La vuelta a la rutina, coincidiendo con la llegada del otoño, hace que las infecciones respiratorias y gastrointestinales cobren especial protagonismo y mantengan una presencia constante durante los meses más fríos", ha indicado, al tiempo que ha expresado que "un niño puede empezar con fiebre, tos o congestión y, días después, presentar vómitos, diarrea o dolor abdominal, bien porque se ha producido una nueva infección o porque el propio virus puede generar manifestaciones diferentes".

En este sentido, ha destacado que el motivo de la situación expresada es "la vuelta a los contactos estrechos y prolongados entre los más pequeños, lo que favorece la circulación simultánea de distintos virus que provocan desde un simple catarro, a episodios de gastrointeristis". Ante ello, ha manifestado que la Enfermería de Urgencias y Emergencias desempeña un papel "clave".

Tras destacar que la intervención de las profesionales "abarca desde el triaje y la identificación precoz de posibles signos de alarma hasta la orientación y educación sanitaria de los padres", ha sostenido que "una adecuada valoración inicial permite priorizar la atención en función de la gravedad del cuadro". Además, "ofrecer a las familias información clara y práctica sobre los síntomas y su evolución puede ayudarles a afrontar estas situaciones con mayor tranquilidad", ha explicado.

IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS

"Desde casa, podemos ayudar a reducir estas infecciones enseñando a los niños a lavarse las manos después de sonarse o toser, a utilizar pañuelos de un solo uso y a evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias", ha añadido Casal, quien considera "importante" recordar a los menores "que no compartan objetos que hayan estado en contacto con la boca, como vasos o cubiertos".

En cuanto a los signos de alarma a estudiar, ha expuesto que aunque la mayoría de las infecciones respiratorias y gastrointestinales infantiles evolucionan favorablemente, es necesario estar atentos en infecciones respiratorias cuando el niño presente dificultad para respirar o un empeoramiento claro de su estado general, "especialmente si se muestra muy decaído o presenta cambios en la coloración de los labios o el rostro".

En el caso de las infecciones gastrointestinales, "la principal complicación que debe vigilarse es la deshidratación, especialmente en los niños pequeños", ha proseguido, tras lo que ha afirmado que "los vómitos y la diarrea pueden provocar una pérdida rápida de líquidos cuando el menor no consigue reponerlos adecuadamente". "La disminución de la cantidad de orina, los labios secos, la ausencia de lágrimas al llorar, el decaimiento o una somnolencia inhabitual pueden ser señales", ha explicado.