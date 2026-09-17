El VRS muestra poca resistencia a los anticuerpos preventivos, según 60.000 secuencias

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MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un análisis de más de 60.000 secuencias del virus respiratorio sincitial (VRS) de todo el mundo, realizado por el Centro Oncológico Fred Hutchinson (Estados Unidos) revela que las variantes virales asociadas con la resistencia a las herramientas actuales de prevención del VRS siguen siendo poco comunes, según se publica en 'Nature'.

Los resultados respaldan la continua eficacia de los anticuerpos preventivos y las vacunas utilizadas para proteger a los lactantes y otras poblaciones vulnerables de las infecciones graves por el virus sincitial respiratorio (VSR), al tiempo que proporcionan nuevos conocimientos que podrían ayudar a orientar el desarrollo de futuras estrategias de prevención.

"Es increíble, tanto para mí como pediatra como para mí como madre, que ahora contemos con estas herramientas de prevención para el VRS", comenta la primera autora, la doctora Cassandra Simonich, investigadora asociada del Centro Oncológico Fred Hutch.

"Sabemos que estas herramientas son muy eficaces para reducir las infecciones graves por VRS en bebés. Queremos asegurarnos de que sigan siendo efectivas, y este estudio representa un paso importante para garantizar que nuestros métodos de prevención continúen funcionando", añade.

LAS MUTACIONES DE RESISTENCIA SIGUEN SIENDO POCO FRECUENTES

Las herramientas de prevención del VRS incluyen anticuerpos monoclonales para lactantes y vacunas para adultos, que, administradas antes de la infección, pueden prevenirla y reducir su gravedad. Los lactantes, los adultos mayores con sistemas inmunitarios debilitados y las personas inmunocomprometidas se consideran vulnerables al VRS y se recomienda que reciban terapias preventivas contra esta infección.

Otra medida preventiva consiste en administrar la vacuna contra el VRS a las mujeres que se encuentran en el tercer trimestre de embarazo, lo que genera anticuerpos contra el VRS en el feto. Estos anticuerpos permanecen después del nacimiento y previenen la infección por VRS.

Si bien las estrategias de prevención han tenido éxito hasta ahora, los expertos en enfermedades infecciosas han estado atentos a indicios de que el virus respiratorio sincitial (VRS) podría adaptarse para resistir las barreras biológicas creadas por los anticuerpos preventivos. Dichos indicios de resistencia se manifestarían en mutaciones en nuevas secuencias del VRS.

"Esperamos que la resistencia no se convierta en un problema para las herramientas de prevención del VRS", comenta Simonich. "Pero el monitoreo hasta ahora ha sido limitado porque no existía una comprensión integral del impacto de los cambios virales observados y lo que realmente significan para la capacidad de estos anticuerpos de seguir atacando eficazmente al virus".

Mediante un método de laboratorio denominado análisis mutacional profundo, Simonich y los coautores del estudio crearon una biblioteca detallada de posibles mutaciones del VRS que podrían indicar que el virus está cambiando de maneras que podrían reducir la eficacia de las herramientas preventivas.

El método de escaneo mutacional profundo fue desarrollado por Jesse Bloom, doctor en virología evolutiva y profesor en Fred Hutch, además de investigador del Instituto Médico Howard Hughes (Estados Unidos).

"Anteriormente, los científicos identificaban las mutaciones de resistencia a los anticuerpos del VRS principalmente mediante el cultivo del virus en el laboratorio en presencia de anticuerpos", señala Bloom.

"Con nuevas técnicas como la descrita en este artículo, podemos caracterizar sistemáticamente los efectos de las mutaciones en la proteína viral clave fuera del contexto del virus patógeno. Posteriormente, podemos combinar estas mediciones con modelos biofísicos de la evasión de anticuerpos y el análisis de secuencias virales naturales para comprender hasta qué punto la evolución podría afectar la eficacia de estos importantes anticuerpos", afirma.

EL ANÁLISIS DE 60.000 SECUENCIAS DEL VRS

El equipo analizó 60.000 secuencias del VRS procedentes de bases de datos públicas. Estas secuencias virales provenían de casos de personas con VRS de todo el mundo e incluían los subtipos VRS A y VRS B, que circulan conjuntamente. Los investigadores utilizaron un análisis mutacional exhaustivo para medir sistemáticamente el efecto de miles de posibles mutaciones en la proteína de fusión del VRS sobre la neutralización por anticuerpos, y posteriormente emplearon esta información para clasificar las secuencias según su nivel de resistencia.

"Nuestros hallazgos demuestran que era poco frecuente encontrar resistencia a los anticuerpos contra el VRS que se utilizan actualmente para la prevención", agrega Simonich. "Esto es alentador para nirsevimab y clesirovimab, ya que, para ambos anticuerpos, no parece haber una propagación sostenida de mutaciones de resistencia". Simonich estima que menos del 1% de las secuencias del VRS contienen mutaciones de resistencia.

Posteriormente, los investigadores integraron estas bibliotecas de mutaciones exhaustivas en Nextstrain, una plataforma de acceso abierto para el monitoreo de patógenos. El equipo espera que los hallazgos contribuyan a la vigilancia continua en tiempo real para detectar la resistencia al VRS y determinar si las cepas resistentes se vuelven más comunes con el tiempo.

VIGILANCIA PARA MANTENER LA EFICACIA DE LAS VACUNAS

"El progreso que hemos logrado en la prevención de la enfermedad grave por VRS, especialmente en lactantes, ha sido notable", resume Simonich. "Esperamos que estos hallazgos ayuden a los investigadores a seguir mejorando las herramientas de prevención y a mantener su eficacia a largo plazo".