¿Volar es peligroso? La radiación aumenta el riesgo de cáncer en pilotos y tripulación

Archivo - Pilotos y auxiliares de vuelo tienen más riesgo de muerte por cáncer relacionado con radiación que otros profesionales - FLICKER/STEVE JURVETSON/CC BY 2.0 - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) ha realizado un estudio que ha mostrado que los pilotos y los auxiliares de vuelo tienen un mayor riesgo de muerte por cáncer relacionado con la radiación que otros profesionales.

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'JAMA Internal Medicine', y cuyo autor principal es el profesor en la citada Facultad de este centro académico y miembro del Hospital General de Massachusetts, el doctor Anupam Jena, ha revelado, en concreto, que estas profesionales presentan, respectivamente, la mayor y la segunda mayor proporción de fallecimientos por esta causa.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores, entre los que también se encuentra el integrante de la Universidad de Harvard, Michael Liu, han analizado más de 500 sectores profesionales de Estados Unidos. "Las investigaciones demuestran que los miembros de la tripulación aérea reciben la mayor dosis efectiva anual de radiación ionizante de cualquier otro colectivo laboral", debido "principalmente a la exposición a la radiación cósmica a gran altitud", han señalado.

"Los resultados respaldan la consideración de medidas de protección radiológica ocupacional para los miembros de las tripulaciones aéreas estadounidenses, acordes con su nivel de exposición", han destacado, por ello, Jena y el resto de científicos, que han agregado que "quienes pertenecen a esta profesión tienen mayor probabilidad de ser diagnosticados con ciertos tipos de cáncer que la población general".

VALOR ESTADÍSTICO MÁS ALTO QUE EN LOS ESTUDIOS PRECEDENTES

Este hallazgo ha sido posible debido a que los autores han empleado un conjunto de datos más amplio y una mayor potencia estadística que la disponible anteriormente, y es que los estudios precedentes "han sido limitados" en cuanto a si la conclusión principal se traduce en mayores tasas de mortalidad por cáncer.

En concreto, y con la dirección del becario clínico de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en el Hospital Brigham and Women de Boston, el doctor Vishal Patel, se ha utilizado una única fuente de datos poblacionales procedente del Sistema Estadounidense de Estadísticas Vitales. Así, se han estudiado todos los certificados de defunción de Estados Unidos desde 2020 y hasta 2024.

Estos registros se han vinculado recientemente con la ocupación del fallecido, con lo que se han hallado datos de casi 13 millones de personas fallecidas en 503 ocupaciones, incluyendo 14.000 pilotos y 7.000 auxiliares de vuelo. No obstante, también se ha aplicado un enfoque de ajuste común, que ha tenido en cuenta varios factores, además de la ocupación, como la edad al fallecer, el sexo, la raza, la etnia, el nivel educativo y el estado civil.

Con todo, y una vez expuesto que los cánceres relacionados con la radiación analizados han sido los de mama, los del sistema nervioso central, mieloma múltiple, leucemia (excepto la linfocítica crónica), linfoma, de tiroides, de próstata, melanoma y los de piel no melanoma, los investigadores han constatado tasas de mortalidad estadística y significativamente más altas por cáncer de mama, del sistema nervioso central, de próstata y melanoma entre pilotos y los auxiliares de vuelo. Además, entre los primeros también era mayor la tasa de mortalidad por leucemia.

Por último, y tras afirmar que alrededor del 6,9 por ciento de las muertes entre los auxiliares de vuelo y el 6,7 por ciento entre los pilotos se deben a cánceres relacionados con la radiación, han finalizado indicando que estos datos son más acusados que los de profesionales como tecnólogos nucleares.