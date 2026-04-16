Vithas destaca la importancia de las revisiones médicas para prevenir y detectar de forma precoz enfermedades - VITHAS

CASTELLÓ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El doctor Fernando Mestre, médico especialista en Urgencias y Emergencias y coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Castellón, ha subrayado que "las revisiones médicas son fundamentales porque permiten detectar enfermedades que en sus fases iniciales no presentan síntomas, así como identificar factores de riesgo y mejorar el pronóstico mediante intervenciones tempranas".

Entre las patologías más comunes que pueden identificarse en una revisión destacan las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, el colesterol elevado o las enfermedades renales.

Además, estas revisiones juegan un papel "clave" en la detección precoz de distintos tipos de cáncer, como el de mama, colorrectal, cuello uterino, próstata o piel, lo que incrementa "significativamente" las probabilidades de éxito en el tratamiento.

Respecto a cuándo empezar las revisiones y con qué frecuencia, las recomendaciones varían en función de la edad y los factores de riesgo. Así, entre los 18 y 35 años se recomienda revisión general cada 2-3 años, con control de tensión arterial y analítica básica. A partir de los 30-40 años, control de colesterol y glucosa, vigilancia de lunares y, en mujeres, citologías y prueba del VPH.

Desde los 40 años se aconsejan chequeos anuales o bianuales con revisión cardiovascular y pruebas como mamografías y, a partir de los 50 años, cribados más específicos como colonoscopias, pruebas de sangre oculta en heces o control prostático. Desde los 60-65 años se recomiendan revisiones anuales centradas en enfermedades crónicas, visión, audición y vacunación.

"La frecuencia de estas revisiones depende principalmente de la edad, los antecedentes familiares, los hábitos de vida y la presencia de factores de riesgo como el tabaquismo o el colesterol elevado", según ha explicado el doctor Mestre.

ESTILOS DE VIDA

Los resultados de estas revisiones están estrechamente ligados al estilo de vida. Una alimentación equilibrada y el ejercicio regular ayudan a mantener niveles adecuados de colesterol y presión arterial, mientras que el sedentarismo, el tabaquismo o la falta de sueño incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y respiratorias.

Las revisiones también se adaptan a las características de cada persona. En las mujeres, se priorizan controles ginecológicos, mamarios y de salud ósea, especialmente tras la menopausia. En los hombres, se presta especial atención a la salud prostática y al riesgo cardiovascular.

Asimismo, los antecedentes familiares pueden adelantar o intensificar determinadas pruebas preventivas, reforzando la importancia de un seguimiento personalizado.

El doctor Fernando Mestre ha lanzado un mensaje directo a quienes tienden a posponer estas revisiones. "Un chequeo médico no busca generar preocupación, sino todo lo contrario, ofrece tranquilidad. La detección precoz marca la diferencia entre un susto y una solución rápida", ha concluido.