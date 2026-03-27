La vitamina D está relacionada con la respuesta inmunitaria al microbioma en la enfermedad inflamatoria intestinal

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MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La suplementación con vitamina D puede ayudar a moldear la forma en que el sistema inmunitario responde a las bacterias intestinales en personas con enfermedad inflamatoria intestinal (EII), según un estudio dirigido por la Clínica Mayo (Estados Unidos) y publicado en 'Cell Reports Medicine'.

Los hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo interactúan el sistema inmunitario y la microbiota intestinal en esta afección crónica y apuntan a posibles nuevas estrategias terapéuticas.

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta afección se debe en parte a la reacción del sistema inmunitario a bacterias normalmente inofensivas en el intestino, lo que refleja una alteración en lo que se conoce como tolerancia inmunitaria.

Si bien muchas terapias actuales se centran en reducir la inflamación, se sabe menos sobre cómo restablecer las interacciones equilibradas entre el sistema inmunitario y la microbiota intestinal.

"Este estudio sugiere que la vitamina D podría ayudar a reequilibrar la forma en que el sistema inmunitario percibe las bacterias intestinales", detalla el autor principal, el doctor John Mark Gubatan, gastroenterólogo de la Clínica Mayo en Florida. "Este es un paso importante para comprender cómo podríamos restablecer la tolerancia inmunitaria en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII)".

En el estudio, los investigadores evaluaron a 48 personas con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) que presentaban niveles bajos de vitamina D. Los participantes recibieron suplementos semanales de vitamina D durante 12 semanas. Se analizaron muestras de sangre y heces, recolectadas antes y después del tratamiento, mediante secuenciación avanzada para determinar las interacciones entre las respuestas inmunitarias y la microbiota intestinal.

La suplementación con vitamina D se asoció con un aumento en los niveles de inmunoglobulina A (IgA), que generalmente se relaciona con respuestas inmunitarias protectoras, y una disminución en los niveles de inmunoglobulina G (IgG), más frecuentemente asociada con la inflamación. Los investigadores también observaron cambios en las vías de señalización inmunitaria y una mayor actividad de las células inmunitarias reguladoras que ayudan a controlar la inflamación.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que la vitamina D puede ayudar a promover una respuesta inmunitaria más equilibrada y protectora frente al microbioma intestinal. La suplementación con vitamina D también se asoció con mejoras en las puntuaciones de actividad de la enfermedad y en un marcador de inflamación en las heces. Sin embargo, los investigadores enfatizan que el estudio fue pequeño y no se diseñó para establecer una relación de causa y efecto.

"Observamos señales alentadoras, pero no se trató de un ensayo aleatorio" matiza Gubatan. "Estos hallazgos deben confirmarse en estudios controlados de mayor envergadura".

Los investigadores advierten que los pacientes no deben modificar su consumo de vitamina D sin supervisión médica. "La vitamina D está ampliamente disponible, pero la dosis debe individualizarse, especialmente en pacientes con inflamación crónica", concluye Gubatan. "Los pacientes deben trabajar en conjunto con su equipo médico".