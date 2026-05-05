Archivo - La vitamina C podría reducir la resistencia del cáncer colorrectal a quimioterapia, según un estudio de IIS-FJD y UCAM - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Departamento de Oncología Traslacional del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid -en el marco de su Instituto de Investigación Sanitaria (IIS-FJD)- y la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha llevado a cabo un estudio preclínico cuya conclusión es que la vitamina C podría reducir la resistencia del cáncer colorrectal a la quimioterapia.

A través de este trabajo de investigación, que ha sido publicado en la revista especializada 'Neoplasia', los expertos han informado de que se ha identificado un mecanismo determinante en la resistencia de esta enfermedad oncológica a los tratamientos, "reforzando el papel del metabolismo como eje central en la biología tumoral".

Además, han explicado que ha mostrado que la enzima ATP-citrato liasa (ACLY) "actúa como un nodo crítico que integra señales metabólicas y regula la activación de genes vinculados a la quimiorresistencia". Esta última "sigue siendo una causa importante de fracaso terapéutico en el cáncer colorrectal, pero los mecanismos metabólicos que sustentan la resistencia a fármacos mediada por reflujo no están completamente definidos", han señalado.

"En este estudio, identificamos la ACLY como un regulador metabólico clave que vincula la producción de acetil-CoA dependiente de citrato con el control epigenético de la expresión de MDR1/ABCB1", han continuado los investigadores, entre los que se halla la especialista de la División de Oncología Traslacional del Comprehensive Cancer Center de la Fundación Jiménez Díaz e investigadora del IIS-FJD, la doctora Ana García Bautista, quien ha liderado este trabajo.

Además, lo han supervisado el director del Comprehensive Cancer Center, el doctor Jesús García Foncillas, y el investigador del IIS-FJD y director de la Cátedra de Fisiopatología del Metabolismo del Cáncer de la UCAM, el doctor Óscar Aguilera Martínez. Junto a ellos, ha colaborado la vicerrectora de Investigación de este centro académico, la doctora Estrella Núñez Delicado.

REGULADOR METABÓLICO

En relación con el citado regulador metabólico, han afirmado que este "promueve la expresión de MDR1, una proteína clave que permite a las células tumorales expulsar los fármacos, disminuyendo su eficacia terapéutica y dificultando el abordaje clínico en fases avanzadas de la enfermedad". Así, se ha constatado que la vitamina C es un modulador metabólico con capacidad para interferir en esta vía, ya que inhibe actividad de ACLY, induce cambios en la regulación epigenética del tumor y disminuye la expresión de genes asociados a resistencia.

"Estos efectos se traducen, además, en una reducción significativa del crecimiento tumoral en modelos experimentales, lo que refuerza su potencial como estrategia complementaria en el tratamiento oncológico", recoge esta investigación, cuyos autores han declarado que "estos hallazgos consolidan una visión emergente del cáncer en la que el metabolismo no actúa únicamente como soporte energético, sino como un regulador activo de los programas tumorales y de la respuesta a los tratamientos".

A juicio de los expertos, que han contado con el apoyo de la ONG 'Otro Mundo es Posible', presidida por Celestino Olalla, "este enfoque abre nuevas oportunidades terapéuticas basadas en la reprogramación metabólica, con potencial para mejorar la eficacia de las terapias actuales".