Archivo - Suplementos de vitamina D colocados para formar un sol, la principal fuente de vitamina D para el organismo - ISTOCK/T_KIMURA - Archivo

MADRID 25 (EUROPA PRESS)

Todos necesitamos vitamina D, que se puede obtener a través de la alimentación y la exposición a la luz solar. Aproximadamente la mitad de las mujeres de mediana edad y mayores en Estados Unidos y muchos países europeos toman suplementos de vitamina D con regularidad, pero los ensayos aleatorizados generalmente no han mostrado beneficios para la protección contra fracturas óseas o la muerte.

Las mujeres y los hombres suecos con bajos niveles de vitamina D, según las pruebas realizadas en verano, presentaban un mayor riesgo de fracturas óseas y muerte; riesgos que no se observaban en personas con bajos niveles de vitamina D durante el invierno, tal y como afirman expertos de la Universidad de Uppsala (Suecia).

Los investigadores querían saber si realizar pruebas en verano sería una mejor manera de identificar a las personas que necesitan suplementos. Estos hallazgos se publican en 'PLOS Medicine'.

12.000 PERSONAS ANALIZA LA RELACIÓN ENTRE VITAMINA D Y SALUD ÓSEA

En este nuevo estudio, los investigadores analizaron los niveles de vitamina D en la sangre de más de 12.000 hombres y mujeres suecos mayores y realizaron un seguimiento aproximadamente una década después para determinar quiénes habían fallecido o sufrido una fractura ósea.

Al tener en cuenta otros factores, como la edad, el sexo y el tamaño corporal, los investigadores descubrieron que las personas con niveles bajos de vitamina D al ser analizadas en verano presentaban un mayor riesgo de fracturas óseas y muerte, en comparación con aquellas con niveles altos durante ese período.

Por el contrario, las personas con niveles bajos al ser analizadas durante los meses más oscuros, de enero a marzo, no presentaban un mayor riesgo.

Los nuevos hallazgos sugieren que el verano podría ser la mejor época para medir los niveles de vitamina D e identificar a las personas con deficiencia crónica que más se beneficiarían de los suplementos.

Muchas personas en el hemisferio norte presentan niveles bajos de vitamina D en sangre al realizar las pruebas en invierno, pero pueden acceder a las reservas de vitamina D en su grasa corporal, que acumulan durante los meses más soleados. Los resultados también ofrecen una posible explicación de por qué los ensayos de suplementación no han mostrado un beneficio claro.

Los investigadores sugieren que se realicen ensayos aleatorizados con personas que presenten bajos niveles de vitamina D en verano para comprender mejor los posibles beneficios de los suplementos.

Los autores añaden: "Los niveles bajos de vitamina D en verano se asociaron fuertemente con un mayor riesgo de muerte y fracturas, mientras que los niveles bajos de vitamina D en invierno no. Esto sugiere que el momento de la medición de la vitamina D es crucial al evaluar el riesgo para la salud a largo plazo. Debemos reflexionar detenidamente sobre cuándo medimos la vitamina D.

Las mediciones de invierno están muy influenciadas por la variación estacional, mientras que los niveles bajos de vitamina D durante el verano tienen más probabilidades de reflejar un estado persistentemente bajo de vitamina D y un mayor riesgo de resultados adversos para la salud.

Millones de personas toman suplementos de vitamina D, a pesar de la escasa evidencia de sus beneficios generales para la salud. "Nuestros hallazgos sugieren que en futuros ensayos clínicos podría ser necesario un enfoque más específico, centrado en personas con bajos niveles de vitamina D durante el verano, para determinar quiénes se benefician realmente de estos suplementos", finalizan los investigadores.