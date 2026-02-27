Vitamina K: cuando decir "no" multiplica el riesgo de lesiones cerebrales en recién nacidos

Archivo - Bebé y pediatra - ZUKOVIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cada vez más padres rechazan las inyecciones de vitamina K para sus recién nacidos, lo que pone a los bebés en mayor riesgo de lesiones cerebrales evitables, según una revisión sistemática preliminar de la Universidad Internacional de Florida en Miami (Estados Unidos).

El trabajo se publica en 'Brain & Life' de la Academia Americana de Neurología y se presentará en la 78ª Reunión Anual de la Academia Estadounidense de Neurología que tendrá lugar del 18 al 22 de abril de 2026 en Chicago (Estados Unidos).

LA INYECCIÓN QUE NO ES UNA VACUNA (Y POR QUÉ SE OFRECE AL NACER)

Una inyección de vitamina K es un suplemento que proporciona a los bebés una vitamina esencial que es naturalmente escasa en los recién nacidos. No es una vacuna. La vitamina K es necesaria para la coagulación sanguínea. Recibir una inyección de vitamina K inmediatamente después del nacimiento puede prevenir una afección poco común pero grave llamada sangrado por deficiencia de vitamina K. Esta afección puede causar una hemorragia intracerebral, un tipo de accidente cerebrovascular, cuando un vaso sanguíneo se rompe en el cerebro. Puede provocar la muerte o problemas cerebrales de por vida.

"La vitamina K al nacer es segura y eficaz, y aunque el rechazo sigue siendo poco común, con tasas inferiores al 1% en la mayoría de los hospitales en Estados Unidos, nuestra revisión reveló que en los últimos años ha aumentado el número de padres que rechazan este suplemento para sus recién nacidos", declara la doctora Kate Semidey, autora del estudio y doctora de la Universidad Internacional de Florida en Miami.

"Esta tendencia es preocupante, ya que nuestra revisión también reveló que los bebés que no reciben la inyección de vitamina K tienen 81 veces más probabilidades de desarrollar sangrado por deficiencia de vitamina K".

Para la revisión, los investigadores analizaron 25 estudios con dos décadas de datos globales. Los estudios examinaron el rechazo a la vitamina K, la incidencia de hemorragias por deficiencia de vitamina K y sus resultados, los motivos de rechazo de los padres y los posibles vínculos con el rechazo a la vacuna.

“CUANDO UN SIMPLE ‘NO’ ABRE LA PUERTA A LA HEMORRAGIA CEREBRAL”

Los investigadores descubrieron que en Minnesota las tasas de rechazo aumentaron del 0,9% en 2015 al 1,6% en 2019. En California, Connecticut y Iowa, el rechazo osciló entre el 0,2 % y el 1,3% en 2018 y 2019, y más de la mitad del personal hospitalario percibió aumentos. A nivel internacional, las tasas de rechazo variaron entre el 1% y el 3% en Canadá, Nueva Zelanda y Escocia, y más del 30% en algunos centros de maternidad.

Los investigadores encontraron que entre los informes de series de casos de bebés que tuvieron sangrado por deficiencia de vitamina K, aproximadamente el 14% de los bebés murieron, alrededor del 40% tuvieron discapacidades neurológicas a largo plazo, como deterioro cognitivo, convulsiones o déficits motores, y alrededor del 63% de los bebés tuvieron hemorragias cerebrales.

También descubrieron que los padres que rechazaban la vitamina K para sus bebés eran más propensos a omitir otras medidas de protección sanitaria recomendadas.

En Estados Unidos, los padres que rechazaban la vitamina K tenían 90 veces más probabilidades de rechazar tanto la vacuna contra la hepatitis B como los medicamentos oftálmicos diseñados para proteger a los recién nacidos de infecciones potencialmente cegadoras.

En Canadá, quienes rechazaban la vitamina K tenían 15 veces más probabilidades de no vacunar a sus hijos antes de los 15 meses. En Nueva Zelanda, la probabilidad era 14 veces mayor. Las preocupaciones de los padres incluían el dolor, los conservantes y la creencia en información inexacta.

“QUÉ DEBERÍAN SABER LOS PADRES ANTES DE DECIDIR EN EL PARITORIO”

"Nuestros hallazgos apuntan a una necesidad urgente de que los profesionales de la salud brinden asesoramiento prenatal a los padres para asegurarse de que comprendan que la vitamina K puede reducir drásticamente las lesiones cerebrales prevenibles y su impacto a lo largo de la vida", plantea Semidey.

Una limitación del estudio fue que revisó investigaciones publicadas previamente en lugar de seguir a los bebés a lo largo del tiempo, por lo que no determinó el riesgo exacto para cada bebé en particular.