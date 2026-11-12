Visión borrosa y posibles complicaciones en la retina: qué debe vigilar quien toma Ozempic o Mounjaro

Experto destaca la necesidad de una evaluación ocular previa al uso de fármacos para control glucémico y pérdida de peso - OFTALDEX

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio de Oftalmología (OftalDex) del Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, el doctor Carles Barnés, ha destacado la necesidad de una evaluación ocular previa al uso de medicamentos para el control glucémico y la pérdida de peso, como 'Ozempic' y 'Mounjaro', ya que pueden desencadenar alteraciones" en la visión.

"Para garantizar un tratamiento seguro" es oportuno seguir pautas de prevención, ha indicado, por lo que considera "aconsejable" realizar "una revisión de la graduación, un examen de fondo de ojo y una Tomografía de Coherencia Óptica (OCT/escáner de retina)". Junto a ello, "es importante acudir a las revisiones oftalmológicas pautadas durante el curso del tratamiento y estar atentos a posibles síntomas", ha explicado.

En este sentido, Barnés ha manifestado que "en caso de percibir manchas en la visión, visión borrosa persistente o una pérdida repentina de agudeza visual, el paciente debe acudir de inmediato a un oftalmólogo o a un Servicio de Urgencias oculares para evaluar el estado de la retina y del nervio óptico en coordinación con su médico prescriptor".

"Este tipo de medicación provoca una mejoría muy rápida de los niveles de azúcar en sangre, lo que puede generar un deterioro de la retinopatía diabética o complicarse con un edema macular que puede suponer una pérdida de visión", ha indicado en relación con unos fármacos inyectables, para los citados objetivos en pacientes de diabetes tipo 2 y obesidad, cuyo uso "ha experimentado un crecimiento notable".

Así, y debido a que las investigaciones de la comunidad oftalmológica y los organismos de farmacovigilancia, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Academia Estadounidense de Oftalmología (AAO, por sus siglas en inglés), apuntan en este sentido, Barnés ha manifestado que "estos tratamientos deben ir acompañados de un control estricto de la salud visual antes y durante el tratamiento".

"Aunque estos fármacos presentan un perfil de seguridad y eficacia excelente en términos metabólicos, una reducción drástica de los niveles de glucosa en sangre puede desencadenar alteraciones oculares que requieren atención profesional", ha insistido, para explicar que los posibles efectos visuales asociados están protagonizados, en primer término, por la visión borrosa transitoria.

Según ha afirmado al respecto, esa "es la manifestación visual más frecuente". "Ocurre por el cambio acelerado en los niveles de azúcar en sangre, lo que altera temporalmente los fluidos y la forma del cristalino", y "se trata de un efecto inofensivo y reversible que suele resolverse en un periodo de dos a cuatro meses", ha sostenido.

EMPEORAMIENTO TEMPORAL DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

Además, puede producirse un empeoramiento temporal de la retinopatía diabética, y es que "la bajada brusca de glucemia puede someter a un estrés inicial a los vasos sanguíneos de la retina en pacientes diabéticos y puede provocar edema macular", ha continuado, al tiempo que ha declarado que "se trata de un fenómeno conocido y clínicamente manejable, cuyo impacto a largo plazo sigue en estudio continuo a escala internacional".

Por último, y tras sostener que "la pérdida brusca de peso y los cambios metabólicos asociados pueden derivar de forma complementaria en sequedad ocular o pequeñas fluctuaciones en la graduación de la vista", el especialista ha citado la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, que "se trata de una afección muy rara -estimada en aproximadamente uno a dos casos por cada 10.000 pacientes tratados al año- que implica la falta de riego en el nervio óptico y que puede provocar una pérdida de visión brusca".

Tras la evaluación de comités europeos como el de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, también por sus siglas en inglés), y publicaciones en revistas especializadas como 'JAMA Ophthalmology', se ha confirmado una asociación estadística de mayor riesgo, aunque los datos son observacionales y la diabetes y la obesidad constituyen por sí mismas factores de riesgo independientes.