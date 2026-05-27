Un virus diseñado para atacar tumores busca mejorar la inmunoterapia contra un cáncer agresivo

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MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El cáncer neuroendocrino de alto grado es una enfermedad rara y agresiva que ha experimentado avances limitados en su tratamiento. Es relativamente infrecuente y no ha recibido una inversión sustancial en investigación. Para muchos pacientes, la quimioterapia estándar sigue siendo una de las pocas opciones disponibles.

Un ensayo clínico de fase I del Centro Oncológico Integral Sylvester de la Universidad de Miami (Estados Unidos) está evaluando si un virus dirigido a tumores puede potenciar la eficacia de la inmunoterapia contra tumores neuroendocrinos agresivos que suelen ser resistentes al tratamiento.

Los investigadores presentan los resultados preliminares en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) de 2026 (Chicago, Estados Unidos). El estudio, aún en curso, ha completado sus tres primeras dosis sin que se hayan reportado efectos secundarios graves relacionados con el tratamiento hasta la fecha.

El doctor Chinmay Jani, jefe de residentes de hematología y oncología del Centro Sylvester, recuerda que el trabajo analiza dosis crecientes de una combinación de fármacos que podría beneficiar a pacientes con tumores neuroendocrinos de alto grado.

Este ensayo clínico de Sylvester introduce una estrategia diferente. Los participantes reciben un tratamiento combinado con medicamentos de inmunoterapia y un virus oncolítico dirigido a los tumores, administrado directamente en ellos.

“La inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento del cáncer”, asegura Jani. “Pero aún presenta muchos problemas, como la resistencia, y muchos pacientes no responden al tratamiento. Este ensayo busca mejorar la inmunoterapia”.

Los inhibidores de puntos de control inmunitario, un tipo de inmunoterapia, han demostrado ser muy eficaces en muchos tipos de cáncer. Sin embargo, muchos tumores neuroendocrinos de alto grado no responden. Estos tumores pueden evadir el reconocimiento inmunitario, impidiendo que los inhibidores de puntos de control inmunitario activen eficazmente las células inmunitarias dentro del microambiente tumoral.

El objetivo del ensayo, según Jani, es determinar si los tumores responden de forma más eficaz a una combinación de dos fármacos de inmunoterapia, nivolumab e ipilimumab, cuando se administran junto con el virus Seneca Valley (SVV-001).

El SVV-001 crece selectivamente dentro de los tumores y puede alterarlos de tal manera que exponga moléculas específicas del cáncer, lo que permite que las células inmunitarias reconozcan y ataquen mejor la enfermedad.

“Muchos tumores evaden la detección inmunológica; este estudio evalúa si el SVV-001 puede exponer las células cancerosas y mejorar la eficacia de los inhibidores de puntos de control”, expone Gilberto Lopes, jefe de oncología médica, director asociado y director médico de asuntos internacionales de Sylvester.

En un estudio anterior, publicado en marzo de 2026, el equipo identificó el marcador endotelial tumoral 8 (TEM8), un biomarcador que se expresa únicamente en las células cancerosas. “No se expresa en absoluto en órganos normales como los pulmones, los ovarios, el páncreas, el estómago, el útero, las mamas, el colon, etc. Sin embargo, en pacientes cuyos tumores expresan TEM8, el pronóstico es desfavorable. Además, aumenta la agresividad del tumor y la metástasis”, añade Jani.

SVV-001 actúa sobre TEM8, lo que permite que la terapia ataque las células cancerosas agresivas con mayor precisión. Mediante secuenciación de nueva generación, los investigadores evaluarán cómo los niveles de expresión de TEM8 pueden influir en la evolución de los pacientes.

ÉXITO SIN EFECTOS GRAVES EN LAS PRIMERAS FASES DE PRUEBAS

El ensayo se inició oficialmente en 2025 y ya ha completado sus tres primeras fases de dosificación. Durante esta fase, los pacientes recibieron una dosis única de SVV-001 seguida de inmunoterapia. Hasta la fecha, ninguna de las dosis probadas ha provocado efectos secundarios graves relacionados con el tratamiento.

En la siguiente fase del estudio, los participantes recibirán hasta seis dosis de inyecciones de SVV-001, seguidas de inmunoterapia. Una vez finalizada esta fase, el estudio se ampliará con la dosis óptima.

Los investigadores continúan reclutando pacientes a medida que el ensayo avanza por las primeras fases del estudio.

Aunque la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas, el estudio refleja un esfuerzo creciente en Sylvester por explorar terapias experimentales para cánceres que durante mucho tiempo han carecido de opciones de tratamiento efectivas, ofreciendo un optimismo cauteloso basado en la ciencia y la colaboración.