Virólogo descarta riesgo de contagio de hantavirus en el desembarco: "Sin sintomatología el virus no se transmite"

Archivo - Crucero lujo - Oceanwide Expeditions- Recursos - FRANK GÜNTHER/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La repatriación y el desembarco de los pasajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus se desarrollan en un escenario en el que "virtualmente no hay ningún riesgo" para la población ni para los equipos encargados del operativo. La clave está en que este virus necesita que la persona infectada presente "sintomatología" para poder transmitirse entre humanos, una situación muy diferente a la vivida durante la pandemia de COVID-19.

En declaraciones a Europa Press Televisión, José Antonio López, catedrático de Microbiología y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid ha afirmado que "si no hay sintomatología, la posibilidad de transmisión del virus es nula", por lo que considera que el escenario actual está generando una alarma "muy superior" al riesgo real existente.

El experto sostiene que el hecho de que los pasajeros permanezcan asintomáticos tras cerca de dos semanas confinados en sus camarotes juega a favor de la seguridad del desembarco. "Todos los pasajeros que hay en el barco son asintomáticos", ha señalado, insistiendo en que los viajeros deben ser considerados "pasajeros y no pacientes" mientras no desarrollen síntomas compatibles con la enfermedad.

Las autoridades sanitarias preparan un operativo escalonado para evacuar a los ocupantes del buque con medidas reforzadas de protección. El plan contempla que el barco permanezca fondeado y que los pasajeros sean trasladados en pequeños grupos mediante lanchas que serán desinfectadas tras cada trayecto. Posteriormente, serán conducidos en vehículos cerrados hasta el aeropuerto para su repatriación.

"El personal que va a ser trasladado y también el personal que los va a atender irá con EPIs y mascarillas", ha explicado López Guerrero, que considera que las medidas previstas hacen "virtualmente imposible" que se produzcan contagios durante el dispositivo.

El microbiólogo ha insistido además en que el hantavirus no presenta una transmisión aérea sostenida como la del coronavirus y que el contagio entre humanos requiere situaciones muy concretas de exposición. "Contacto estrecho es estar a 50 centímetros, durante 15 o 20 minutos", ha detallado.

Según ha explicado, el mayor riesgo se concentra en personas que atienden directamente a pacientes enfermos, conviven con ellos en espacios cerrados o manipulan zonas contaminadas. Por ello, considera que el uso de equipos de protección y los protocolos de aislamiento previstos son suficientes para contener cualquier posibilidad de transmisión durante la evacuación.

"El virus tiene muy poca capacidad de transmisión entre humanos", ha subrayado. De hecho, recuerda que la principal vía de contagio sigue estando relacionada con la exposición a restos contaminados de roedores, especialmente en espacios cerrados.

El especialista también ha pedido evitar comparaciones automáticas con el COVID-19. "No estamos ante un virus que se transmita de forma asintomática y con mucha capacidad", ha afirmado. A diferencia del coronavirus, sostiene, el hantavirus no genera cadenas extensas de transmisión comunitaria ni obliga a rastreos masivos de contactos indirectos.

Pese al mensaje de tranquilidad, López Guerrero reconoce que las autoridades mantendrán vigilancia epidemiológica durante varias semanas debido al largo periodo de incubación del virus, que en algunos casos puede alcanzar más de un mes. Los pasajeros serán sometidos a pruebas PCR y análisis serológicos para detectar posibles infecciones activas o contactos previos con el virus.

"Puede haber personas asintomáticas y dar positivo", ha admitido. En esos casos, ha explicado, el aislamiento sí sería necesario hasta descartar capacidad de contagio.

El experto considera, sin embargo, que el escenario más probable es que no aparezcan nuevos positivos asociados al crucero. "Apuesto por ser optimista y pensar que no van a desarrollar síntomas", ha concluido.