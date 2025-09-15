Los vínculos entre la diabetes y la depresión son similares en toda Europa, según un estudio

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aumento relativo de las probabilidades de que una persona con diabetes desarrolle síntomas graves de depresión (y viceversa) es el mismo, independientemente de dónde viva, según ha descubierto un estudio de mayores de 50 años en 18 países de Europa realizado por la University College de Dublin (Irlanda). Los resultados se presentan en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) en Viena, Austria, que se celebra del 15 al 19 de septiembre.

Las personas con depresión tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes y viceversa. Además, investigaciones previas han demostrado que la solidez de esta asociación depende de la calidad de la atención diabética, siendo la relación entre la diabetes y la depresión más débil en países con una buena atención diabética.

Para el nuevo estudio financiado por la Junta de Investigación en Salud de Irlanda, Jaroslav Gottfried, del University College Dublin, y sus colaboradores examinaron si una amplia gama de factores nacionales e individuales, desde la desigualdad económica hasta el tabaquismo, influyen en la asociación entre diabetes y depresión.

"No todas las personas con diabetes desarrollarán depresión; y, de igual manera, no todas las personas con depresión desarrollarán diabetes", explica el doctor Gottfried. "Un mayor conocimiento de los factores que influyen en la asociación entre la diabetes y la depresión facilitaría predecir qué personas con diabetes tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión y viceversa. Esto permitiría a los profesionales de la salud y a los responsables de las políticas públicas, por ejemplo, dirigir la atención médica y de salud mental a las personas más vulnerables con una de las afecciones, en un esfuerzo por evitar que desarrollen la otra".

Los factores a nivel de país incluyeron la calidad de la atención sanitaria para la diabetes (Índice de Diabetes de Euro 2014), el gasto relacionado con la diabetes (Eurostat), el riesgo de pobreza específico por edad (Eurostat), la desigualdad de género (Índice de Desigualdad de Género) y la desigualdad de riqueza (Índice de Gini).

Tres amplios estudios prospectivos -el Estudio Longitudinal Inglés sobre el Envejecimiento, el Estudio Longitudinal Irlandés sobre el Envejecimiento y la Encuesta sobre Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa- proporcionaron datos individuales sobre más de 45.000 personas mayores de 50 años (edad media aproximada de 65 años, aproximadamente el 57% mujeres) de 18 países europeos, con un periodo de seguimiento de hasta 11 años. Aproximadamente el 20% de los participantes eran de Irlanda o del Reino Unido (más de 5.000 de Irlanda y más de 3.850 del Reino Unido).

Los factores a nivel individual incluyeron edad, sexo, IMC, tabaquismo y actividad física, así como si el participante había sido diagnosticado con diabetes (tipo 1 o tipo 2) y su puntuación en síntomas de depresión (escalas CES-D y EURO-D). (El 15% de los participantes con las puntuaciones más altas se clasificaron con síntomas depresivos intensos).

Se utilizó Austria como país de comparación, ya que ocupaba el primer lugar en orden alfabético entre los países estudiados, aunque los autores también señalan, por coincidencia, que la reunión de la EASD se celebra este año en Viena (Austria). El estudio reveló que la probabilidad de que una persona sin diabetes ni síntomas depresivos intensos desarrolle alguna de estas afecciones varía según el país.

La probabilidad de desarrollar diabetes era menor en los Países Bajos y mayor en Portugal. En comparación con una persona residente en Austria, una persona residente en los Países Bajos tenía aproximadamente un 65% menos de probabilidades de desarrollar diabetes, mientras que una persona residente en Portugal tenía más de un 90% más de probabilidades.

Mientras tanto, la probabilidad de desarrollar síntomas depresivos intensos fue menor en Dinamarca y mayor en Italia. Una persona residente en Dinamarca tenía aproximadamente un 20% menos de probabilidades de desarrollar síntomas depresivos intensos que una residente en Austria, mientras que una persona residente en Italia tenía probabilidades casi un 150% mayores.

A pesar de esto, la asociación entre la depresión y la diabetes fue prácticamente similar para todos los factores estudiados a nivel nacional. Las personas con síntomas depresivos intensos tuvieron un 15% más de probabilidades de desarrollar diabetes durante el período de seguimiento que las personas con síntomas depresivos más leves, independientemente de la calidad de la atención médica para la diabetes, el gasto, el riesgo de pobreza y la desigualdad de género y riqueza del país.

Por el contrario, las personas que vivían con diabetes tenían un 48% más de probabilidades de desarrollar síntomas depresivos intensos que las personas sin diabetes. Todos los factores estudiados influyeron en el riesgo de desarrollar diabetes. Todos ellos también influyeron en el riesgo de desarrollar depresión.

Sin embargo, solo uno de los factores, el IMC, influyó en la asociación entre diabetes y depresión. Cuanto mayor sea el IMC de una persona con diabetes, mayor será su probabilidad de desarrollar síntomas depresivos intensos. En concreto, cada aumento de un punto en el IMC de una persona con diabetes incrementó su probabilidad de desarrollar síntomas depresivos intensos en un 2,1%. Esto se compara con un aumento del 1,3% por punto de IMC en una persona sin diabetes.

A diferencia de investigaciones anteriores, este estudio no halló que la calidad de la atención diabética influyera en la relación entre la diabetes y la depresión. Esto podría deberse a diferencias en las poblaciones analizadas. Por ejemplo, este estudio se centró en personas mayores de 50 años, y la calidad de la atención diabética podría tener un mayor impacto en las personas más jóvenes.

También podría reflejar los diferentes métodos de investigación. El estudio anterior fue transversal, es decir, analizó solo un momento específico. Este estudio fue longitudinal, por lo que midió los niveles de diabetes y depresión a lo largo del tiempo. En conjunto, los resultados sugieren que la asociación entre diabetes y síntomas depresivos varía poco entre diferentes países y diferentes grupos sociodemográficos.

El doctor Gottfried concluye: "La forma en que la diabetes y los síntomas depresivos elevados se relacionan en personas de 50 años o más es similar en todos los países europeos, independientemente de la calidad de la atención sanitaria de la diabetes y otros factores a nivel nacional, como las tasas de pobreza o la desigualdad de la riqueza.Como resultado, las estrategias que previenen que una persona con diabetes desarrolle depresión, o que una persona con depresión desarrolle diabetes, en un país también deberían ser beneficiosas cuando se implementan en otro lugar".