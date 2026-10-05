Vinculan la vía por la que el neumococo se propaga al sistema nervioso con la supervivencia en meningitis neumocócica

Archivo - Imagen de recurso paciente en una cama de hospital. - GORODENKOFF/ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por un equipo de Microbiología del Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL, con la participación del Wellcome Sanger Institute (Reino Unido), muestra que la vía por la que el neumococo llega a las membranas que rodean el cerebro y produce meningitis neumocócica está estrechamente relacionada con las probabilidades de supervivencia del paciente.

El estudio, publicado en 'The Lancet Microbe', ha analizado a 387 adultos con meningitis neumocócica atendidos en el Hospital Universitario de Bellvitge entre 1974 y 2023. De este modo, el trabajo reúne cinco décadas de datos clínicos y microbiológicos, que combina con el análisis genómico de 200 muestras de neumococo.

En 174 de los 387 casos estudiados (un 45%), la meningitis estaba relacionada con una otitis. En 105 pacientes, la bacteria llegó al cerebro a través de una fuga del líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. En los otros 104 casos, el neumococo había pasado a la sangre desde una infección localizada en otra parte del organismo, mayoritariamente una neumonía, y desde allí había alcanzado el sistema nervioso.

En este último grupo el pronóstico de los pacientes fue peor que en el resto de casos. En concreto, la investigación muestra que 48 de cada 100 pacientes fallecieron durante los primeros 30 días. En este grupo, los pacientes eran, de media, de mayor edad y presentaban más enfermedades previas.

En cambio, la mortalidad fue de 10 de cada 100 cuando la meningitis estaba relacionada con una otitis y de nueve de cada 100 cuando la bacteria había llegado al sistema nervioso a través de una fuga de líquido cefalorraquídeo.

"Poder observar una misma enfermedad a lo largo de 50 años nos permite ver aspectos que una fotografía puntual no muestra: cómo ha cambiado la enfermedad, cómo han evolucionado las bacterias que la causan y qué ha sucedido con las resistencias a los antibióticos", ha destacado la jefa de Sección del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Bellvitge, investigadora del IDIBELL y del área de Enfermedades Respiratorias del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERES) y autora sénior del estudio, Carmen Ardanuy.

Los resultados muestran que, detrás de un mismo diagnóstico de meningitis neumocócica, pueden existir situaciones clínicas con riesgos muy distintos. Por ello, destaca la importancia de conocer el origen de la infección para poder identificar a los pacientes con mayor riesgo.

El estudio también muestra que los distintos tipos de neumococo no se distribuyen de la misma manera según el origen de la infección y que algunos serotipos se asocian con formas más graves de la enfermedad.

CAMBIOS EN TIPOS DE NEUMOCOCO Y RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS

Según detalla, durante las cinco décadas analizadas, se han producido cambios en los tipos de neumococo que causan meningitis y también en las resistencias a antibióticos.

Coincidiendo con la introducción progresiva de las vacunas neumocócicas conjugadas, disminuyeron los tipos de bacteria incluidos en estas vacunas. Los serotipos cubiertos por la primera vacuna conjugada, la PCV7, representaban el 37 por ciento de las muestras analizadas entre 1979 y 2000 y solo el seis por ciento entre 2016 y 2023.

En paralelo, también disminuyeron algunas resistencias a los antibióticos. La resistencia a la penicilina pasó del 32 al 20 por ciento y la resistencia a la cefotaxima del 19 al seis por ciento. El equipo investigador relaciona buena parte de esta reducción con la disminución de los tipos de neumococo resistentes cubiertos por las vacunas.

Este resultado apunta que la vacunación puede modificar los tipos de neumococo que circulan y, de forma indirecta, contribuir a reducir la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos. Al mismo tiempo, otros tipos de neumococo pueden ganar peso, lo que obliga a mantener una vigilancia continuada.

60 FAMILIAS GENÉTICAS DISTINTAS IDENTIFICADAS

A partir de un análisis del genoma completo de 200 muestras bacterianas recogidas entre 1986 y 2023, los investigadores han identificado 60 familias genéticas distintas de la bacteria y han determinado cuáles se han reducido, cuáles se han mantenido y cuáles concentran más resistencias a los antibióticos.

Entre los tipos que siguen teniendo una presencia destacada se encuentra el serotipo 3, especialmente frecuente en las meningitis relacionadas con una otitis y entre las personas de mayor edad. Uno de sus linajes presentó una proporción superior a la esperada de casos graves y de mortalidad, aunque los autores han subrayado que este resultado debe confirmarse en estudios más amplios y multicéntricos.

"Leer el ADN del neumococo nos permite entender cómo va cambiando la bacteria con el tiempo y disponer de más información para anticipar nuevos riesgos", ha señalado la investigadora del IDIBELL vinculada al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Bellvitge y primera autora del estudio Sara Calvo-Silveria, de cuya tesis doctoral forma parte esta investigación.