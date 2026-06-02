El VIH podría estar detrás de un dolor crónico difícil de tratar: un estudio abre la puerta a nuevas terapias

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de las personas con VIH experimentan dolor crónico en algún momento, el cual es difícil de tratar, según expertos del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas (Estados Unidos).

En un nuevo artículo publicado en 'Jneurosci', Hui-Lin Pan, del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, y sus colaboradores utilizaron ratones para explorar cómo el VIH provoca dolor crónico.

Investigaciones previas vincularon de forma independiente una proteína viral llamada glicoproteína 120 (gp120) con una mayor sensibilidad al dolor y una señalización hiperactiva de un tipo de receptor nervioso en la columna vertebral, lo que provocó dolor neuropático. Basándose en estos hallazgos, los investigadores se propusieron investigar si la gp120 influye en la señalización de este receptor nervioso. La inyección de gp120 en la columna vertebral de ratones aumentó la actividad del receptor nervioso mediante un mecanismo que afectó a una población neuronal específica.

Mediante una combinación de enfoques farmacológicos y genéticos dirigidos a los componentes moleculares implicados, los investigadores descubrieron que podían revertir el mecanismo identificado y reducir la hipersensibilidad al dolor en los ratones.

Según los investigadores, este trabajo demuestra cómo una proteína asociada al VIH amplifica la señalización del dolor en la médula espinal y muestra que interrumpir este mecanismo podría disminuir la sensibilidad al dolor. Pan espera continuar con esta investigación y afirma: "Nos entusiasma especialmente desarrollar enfoques terapéuticos para interrumpir [este mecanismo, específicamente mediante la modulación de las interacciones proteicas con el receptor nervioso]. Estas estrategias dirigidas podrían proporcionar tratamientos más precisos y eficaces para el dolor neuropático crónico, no solo en personas con VIH, sino también, potencialmente, en otras afecciones".