Un videojuego permite descubrir cómo perciben el mundo las personas con autismo

Archivo - Madre e hijo jugando, autismo. Día Mundial del Autismo - TATSIANA VOLKAVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad de Boston (Estados Unidos) han desarrollado un videojuego que mide cómo las personas con autismo comprenden e interpretan la información, y que pueden jugar personas con distintos grados de gravedad de los síntomas del trastorno, incluidas aquellas que no se comunican verbalmente.

Los investigadores informan de que podría generar nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro autista y ayudar a perfeccionar el desarrollo y las pruebas de nuevos fármacos y terapias. Los hallazgos se publican en 'Science Advances'.

Según la organización sin fines de lucro Autism Speaks, aproximadamente 1 de cada 31 niños en Estados Unidos tiene autismo, con síntomas que afectan la comunicación y otras habilidades sociales, incluyendo comportamientos restringidos y repetitivos. Actualmente, los científicos que estudian estos temas suelen basarse en evaluaciones subjetivas de familiares, especialmente de personas con dificultades significativas de comunicación, en lugar de la información proporcionada por los propios pacientes. Este nuevo enfoque lo cambia todo.

"Descubrimos que podemos lograr que estos niños participen y nos cuenten, en su propio idioma, cómo perciben el mundo", dice Benjamin Scott, profesor asistente de ciencias psicológicas y cerebrales en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Boston.

Durante un ensayo clínico, él y sus colegas utilizaron el juego para identificar una posible causa de algunas deficiencias perceptivas: un fenómeno denominado 'integración de evidencia ruidosa', que se relaciona con la forma en que el cerebro procesa y calcula una gran cantidad de información sensorial.

Según Helen Tager-Flusberg, investigadora sobre autismo de la Universidad de Boston, la posibilidad de incorporar a un mayor número de niños a la investigación también resulta emocionante para las familias, que a menudo desean que sus hijos participen en estudios, pero con frecuencia se han encontrado con que están excluidos porque no pueden completar las tareas de investigación.

"Siempre es útil comprender mejor las dificultades que enfrentan las personas autistas", afirma Tager-Flusberg, directora del Centro de Excelencia en Investigación del Autismo de la Universidad de Boston y profesora emérita de ciencias psicológicas y cerebrales de la Facultad de Artes y Ciencias. Fue una de las coautoras del artículo junto con Scott y el experto en cognición y toma de decisiones Joseph McGuire, profesor asociado de ciencias psicológicas y cerebrales de la Facultad de Artes y Ciencias.

"Es importante destacar que el juego tuvo éxito en todo el espectro autista, incluyendo a personas con autismo profundo o con síndromes genéticos conocidos", asegura. "Además, demostramos que podíamos recopilar con éxito una cantidad considerable de datos, tanto de encuestas como experimentales, de forma remota, lo que nos permitió incluir a personas autistas con perfiles muy diversos de todo Estados Unidos".

UN VIDEOJUEGO PARA ESTUDIAR CÓMO PERCIBE EL CEREBRO

El juego consiste en una búsqueda de gemas. Los jugadores eligen un personaje y siguen un mapa del tesoro para conseguir tantas joyas como sea posible. A medida que avanzan en el juego, aparecen destellos en el borde de la pantalla: si un lado brilla más, significa que esconde gemas.

Mientras los jugadores aumentan su horda, los investigadores hacen un seguimiento de la eficacia con la que detectan los destellos, que varían en número, duración y momento de aparición.

"Podemos recopilar información muy detallada sobre cómo tomas decisiones, percibes el mundo y aprendes a jugar", dice Scott. Los investigadores llamaron al juego Geode (por Gathering Evidence to Optimize DEcisions, que significa Recopilación de Evidencia para Optimizar Decisiones); fue programado por Quan Do (CAMED'25), ahora científico postdoctoral en el Instituto Médico Howard Hughes, con la ayuda gráfica de un diseñador externo.

No hay instrucciones: los jugadores simplemente se lanzan a jugar y empiezan a aprender las reglas y la dinámica del juego sobre la marcha. Según Scott, este es un factor importante para crear igualdad de oportunidades para las personas con autismo, y es lo que permite que los niños con síntomas graves relacionados con la comunicación puedan participar.

Como parte del estudio, los investigadores hicieron jugar a más de 300 adolescentes, todos de entre 11 y 17 años. Algo más de 200 jugadores tenían autismo, abarcando todo el espectro del trastorno; el resto eran hermanos neurotípicos.

Aunque la mayoría de los jugadores, incluidos aquellos con síntomas autistas profundos, comprendieron rápidamente las reglas del juego y se adaptaron a medida que aumentaba la dificultad, la curva de aprendizaje varió significativamente entre las personas con y sin autismo. A medida que los investigadores ajustaban elementos del juego, como los pulsos de luz temporizados, observaron que a las personas con autismo les resultaba más difícil utilizar toda la información sensorial disponible. En general, los adolescentes con autismo tardaron más en aprender a jugar y mostraron menor precisión en comparación con las personas sin este trastorno del neurodesarrollo.

"El déficit parece residir en un componente de la percepción llamado integración perceptiva, donde se acumula información a lo largo del tiempo para formar una idea compleja sobre el mundo", comenta Scott.

En la vida cotidiana, esa idea compleja podría ser algo aparentemente tan rutinario como descifrar lo que alguien dice, extrayendo la información de palabras individuales, luego de oraciones, y combinándola con las señales visuales del hablante para comprender su mensaje y significado. Para una persona con autismo, cada fragmento de información puede venir acompañado de distorsiones o ruido; cuanta más información, mayor es la retroalimentación acumulada.

"Una de las ideas más arraigadas en el autismo es que existe un cambio en el equilibrio excitatorio-inhibitorio de los circuitos neuronales, y que ese cambio puede provocar una alteración de la actividad neuronal que puede producir una percepción distorsionada", incide Scott.

UNA HERRAMIENTA QUE PODRÍA LLEGAR A LOS ENSAYOS CLÍNICOS

El juego no está diseñado para ser una herramienta de diagnóstico; puede mostrar cómo las personas perciben el mundo y aprenden, explica, pero no permite distinguir entre autismo y otros trastornos neuropsiquiátricos. Especula que algún día podría perfeccionarse para identificar rasgos o déficits específicos que diferencien un trastorno de otro, o incluso para comprender la gravedad de los síntomas en una afección particular, pero eso aún no está en los planes del equipo. Por ahora, Scott ve un mayor potencial en su uso en ensayos clínicos.

"Se están realizando ensayos clínicos con diversos fármacos para el autismo y los trastornos del neurodesarrollo relacionados. Y este juego podría servir como indicador de resultados", agregan los investigadores.

Un niño podría jugar al juego al comienzo de una prueba para obtener una medida de referencia de sus habilidades, y luego nuevamente después de la intervención, "para ver si altera la forma en que juega a este juego".

El enfoque del juego, que no requiere instrucciones, tiene sus raíces en la investigación de Scott sobre cómo los animales toman decisiones. En su Laboratorio de Cognición Comparada, Scott ha analizado cómo los pájaros cantores aprenden y adquieren nuevas habilidades, y cómo las ratas eligen entre velocidad y precisión en una tarea; esto significa que está acostumbrado a estudiar participantes que no pueden seguir instrucciones fácilmente.

"Trabajamos constantemente con personas que no se comunican verbalmente, así que hemos desarrollado trucos para usar el aprendizaje por refuerzo y la retroalimentación no verbal para que llegues de forma muy ingenua y aprendas la compleja mecánica de un juego", dice Scott.

Además de facilitar la inclusión de personas con dificultades de comunicación más severas, esta fundación ofrece un beneficio potencial para los científicos que buscan alinear mejor los estudios sobre el comportamiento humano y animal. La mayoría de los grandes avances en neurociencia comienzan en animales, y contar con una herramienta que permita a los investigadores comparar los hallazgos -por ejemplo, sobre los cambios genéticos y en los circuitos cerebrales subyacentes al autismo- con los de los humanos podría ser de gran utilidad.

"Podemos comparar su comportamiento con mayor precisión y comprender los circuitos neuronales subyacentes", asegura Scott. Dado que los animales y los humanos pueden jugar a juegos prácticamente idénticos, "podemos medir directamente si los genes de riesgo de autismo afectan a humanos y animales de la misma manera".