Vida sin sexo: ¿Quiénes son y por qué eligen vivir al margen del deseo?

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las relaciones románticas, normalmente conllevan relaciones sexuales, que son importantes para el bienestar personal, físico, mental, social y económico, y para la evolución humana. Sin embargo, se sabe poco sobre los factores que contribuyen a la falta de relaciones íntimas a largo plazo.

Las relaciones sexuales pueden influir profundamente en el bienestar y el desarrollo social de las personas. Su ausencia puede afectar la salud mental y generar conductas problemáticas. Es importante destacar que la asexualidad a lo largo de la vida puede considerarse un indicador de la aptitud evolutiva, ya que la falta de relaciones íntimas tiende a ser desfavorable para el éxito reproductivo.

La cuestión es que un número creciente de personas vive al margen del deseo. ¿Estamos presenciando una revolución silenciosa en la evolución humana? Ante esta situación investigadores ha decidido examinar los factores demográficos, individuales o ambientales que caracterizan a las personas que voluntariamente o involuntriamente han decidido no tener sexo.

¿POR QUÉ DECIRLE ADIÓS A LAS RELACIONES ÍNTIMAS?

Investigadores del Centro Médico Universitario de Ámsterdam, en la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos) ha realizado un amplio estudio sobre la asexualidad que muestra como en distintas etapas de la vida está vinculada a factores sociales, psicológicos y genéticos. El objetivo de la investigación era conocer los factores que contribuyen a la asexualidad, tanto voluntaria como involuntaria.

La investigación, publicada en la revista científica 'PNAS', ha sido dirijida por Laura Wesseldijk, investigadora del Amsterdam UMC. La principal fuente que utilizaron los investigadores para sus análisis fueron datos de más de 400.000 británicos de entre 39 y 73 años. "Las relaciones románticas y sexuales suelen ser fuentes importantes de apoyo social. Observamos que su ausencia puede estar relacionada con la soledad, la ansiedad, la depresión y una menor sensación de bienestar", explica la investigadora.

Aproximadamente el 1% de los participantes declaró no haber tenido nunca relaciones sexuales. La asexualidad se definió en el estudio como "la ausencia de relaciones sexuales, incluyendo sexo vaginal, oral o anal". El estudio examinó si más de 250 factores diferentes se asociaban con la asexualidad, como la educación, el consumo de tabaco y alcohol, la introversión, la salud mental y la fuerza física.

"Observamos un panorama de personas más retraídas socialmente y, por lo tanto, con más dificultades para encontrar pareja", afirma el coinvestigador Brendan Zietsch, de la Universidad de Queensland. En el caso de los hombres, la distribución del número de mujeres en relación con el número de hombres que viven en la región también influyó. Además, la asexualidad fue más común en las regiones con mayor desigualdad económica. El investigador afirma que este estudio no puede explicar los resultados; se necesita más investigación.

VARIANTES GENÉTICAS, ¿PUEDEN SER DETERMINANTES PARA NO TENER SEXO?

Los investigadores también examinaron datos genéticos. Abdel Abdellaoui, genetista del UMC de Ámsterdam, realizó los análisis genéticos y explica que "alrededor del 15% de las diferencias en la asexualidad entre personas en etapas posteriores de la vida se explicaron por miles de variantes genéticas, cada una con un efecto muy pequeño".

"Encontramos una de estas variantes en el ADN humano de hace 12.000 años y observamos que esta variante se volvió cada vez más rara a lo largo de la evolución reciente", añade. Esto podría deberse a que las personas que no mantienen relaciones sexuales no se reproducen. Esto convierte la asexualidad en un punto de referencia interesante para estudiar los procesos evolutivos en humanos.

Los investigadores enfatizan que sus hallazgos no constituyen un juicio de valor. Para algunas personas, no tener relaciones sexuales es una decisión consciente. Este estudio mapea los numerosos factores asociados con la asexualidad. Según la coinvestigadora Karin Verweij, profesora de Genética en Psiquiatría en la Universidad Médica de Ámsterdam (UMC), este estudio subraya que la asexualidad es una compleja interacción de factores biológicos y sociales.

"No se trata, en absoluto, de un 'gen de la virginidad'. Nuestros resultados muestran que los factores ambientales, la personalidad y la genética contribuyen. Las correlaciones que encontramos no revelan mucho sobre la causa y el efecto, pero sí muestran que varios factores están asociados con la asexualidad", afirman.

ESTE ES EL PERFIL DE LAS PERSONAS SIN SEXO, SEGÚN EL ESTUDIO

* Las personas asexuales tienden a tener mayor nivel educativo y menor consumo de alcohol y drogas.

* Los hombres asexuales suelen vivir en regiones con una mayor proporción de hombres, y en zonas con mayor desigualdad de ingresos, lo que sugiere que la dificultad para encontrar pareja podría influir.

* En el aspecto individual, los asexuales (especialmente los hombres) presentan menor bienestar psicológico: más nerviosismo, infelicidad, soledad y menor sensación de sentido vital. También es más común que vivan solos, tengan menos relaciones sociales y carezcan de alguien en quien confiar.

* Se encontró correlación genética positiva entre asexualidad y autismo, y asociaciones con menor fuerza física, menor masa muscular y uso de gafas desde la infancia (en hombres).

* Las personas asexuales consumen significativamente menos alcohol, cigarrillos y cannabis, y son más introvertidas.

* Hay correlación genética positiva entre asexualidad, mayor inteligencia y nivel educativo, aunque factores sociales y económicos pueden modular esta relación.

* El conjunto de estos factores se asemeja al estereotipo de “nerd”: introversión, éxito académico, debilidad física, ciertos rasgos autistas, menor consumo de sustancias y dificultades sociales o románticas.

* No todo depende de la falta de atractivo: el análisis distingue entre asexualidad por preferencia interna genuina y la derivada de dificultad para encontrar pareja.

* Genéticamente, la asexualidad se relaciona negativamente con el número de hijos y parejas del sexo opuesto, apoyando la idea de que es un factor que reduce el éxito reproductivo desde una perspectiva evolutiva