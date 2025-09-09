¿Ves el color como lo veo yo? La ciencia tiene una sorprendente respuesta

Archivo - ¿Ves el mismo rojo que yo? La ciencia tiene una sorprendente respuesta - ANNASTILLS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo artículo de la Universidad de Tubinga (Alemania) explora cómo las personas pueden compartir respuestas cerebrales para los colores. ¿Puede esa coincidencia afirmar que ven el color con la misma intensidad?

En concreto, los investigadores Michael Bannert y Andreas Bartels, de la Universidad de Tubinga explican en 'JNeurosci' como midieron las respuestas cerebrales inducidas por el color de un grupo de participantes. A continuación, predijeron qué colores observaban los demás participantes comparando la actividad cerebral de cada individuo con las respuestas inducidas por el color del primer grupo de observadores.

Bannert y Bartels descubrieron que podían predecir el color y el brillo de los estímulos que veían los observadores únicamente mediante comparaciones de la actividad cerebral. De esta forma, este estudio señala representaciones neuronales distintas del color que comparten las personas.

Mientras que otros investigadores han decodificado el color que veía una persona utilizando respuestas de color previamente registradas de la misma persona, este trabajo demuestra que la decodificación de colores es posible incluso al utilizar respuestas de color de otros cerebros.

"No podemos afirmar que el rojo de una persona se vea igual que el de otra. Pero observar que algunos aspectos sensoriales de una experiencia subjetiva se conservan en todos los cerebros de las personas es una novedad", finaliza Bannert.