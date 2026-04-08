Verifican que tener un buen estado físico reduce el riesgo de sufrir más de 30 patologías

Los investigadores - HOSPITAL DEL MAR RESEARCH INSTITUTE

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Hospital del Mar Research Institute y la Universitat Ramon Llull (URL) de Barcelona asocia "por primera vez" la relación entre un buen estado físico y la reducción del riesgo de sufrir más de 30 patologías.

Publicado en 'Medicine & Science in Sports & Exercise', establece una relación causal entre una mayor predisposición genética a tener una capacidad cardiorrespiratoria adecuada y el menor riesgo de sufrir estas enfermedades, informa el centro en un comunicado este miércoles.

El equipo ha estudiado la asociación entre la predisposición genética a presentar más capacidad cardiorrespiratoria y la ocurrencia de 712 problemas de salud de los que se tenía información genética en población europea, y la investigadora Eleonora Fornara defiende que han podido establecer "una potencial relación causa-efecto directa entre estar en forma y numerosas enfermedades".

Los resultados establecen que las personas con una alta predisposición genética a estar en buena forma física tienen menos riesgo de sufrir determinadas patologías cardiovasculares, como un tipo concreto de ictus isquémico; y también presentan menos rigidez arterial y menos presión arterial diastólica.

Además, presentan un mejor estado de salud en aspectos del metabolismo e inflamatorios, con menos exceso de peso y de grasa corporal, y una reducción del riesgo de sufrir diabetes y asma, una mejora en la salud ósea y una mejor función hepática; mejoran varios marcadores relacionados con la trombosis y las plaquetas y los relacionados con el rendimiento académico.

El estudio ha confirmado algunos efectos negativos, conocidos en personas que practican ejercicio de forma intensa, como un riesgo más elevado de fibrilación atrial y una presión arterial sistólica más alta.