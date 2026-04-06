Verduras y pescado, claves para la salud mental de los niños

Archivo - NIño comiendo. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MICHELLEGIBSON

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consumo frecuente de verduras y pescado se asocia de forma independiente con una menor probabilidad de bajo bienestar emocional en niños de 8 a 12 años, según han revelado investigadores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid (INEF-UPM).

Los investigadores recuerdan que las frutas y verduras aportan nutrientes clave para garantizar un crecimiento y desarrollo físico y mental saludables, mientras que el pescado es fundamental para el correcto desarrollo del cerebro, al tiempo que favorece el crecimiento óseo y muscular. En este contexto, el nuevo estudio ha buscado comprobar la posible influencia de estos alimentos en la salud mental de los menores.

"El objetivo principal fue analizar si dos hábitos dietéticos sencillos y fácilmente comunicables, consumir verduras al menos dos veces al día y pescado dos o tres veces por semana, se asocian con un menor riesgo de baja calidad de vida relacionada con la salud en escolares", ha explicado la investigadora Alicia Portals-Riomao, una de las autoras del trabajo.

El estudio, publicado en 'Children', ha confirmado los beneficios de estos alimentos en menores tras recopilar datos de 771 escolares madrileños a lo largo de los cursos académicos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023, con un total de 1.127 observaciones. De este modo, los expertos analizaron la evolución de la salud infantil tras la pandemia y pudieron considerar factores sociales, conductuales y ambientales de forma integrada.

Como objetivos secundarios, los investigadores midieron el efecto combinado de ambos hábitos, su independencia respecto a otros factores como actividad física, tiempo de pantalla o nivel socioeconómico, y la robustez de los resultados considerando la calidad global de la dieta y distintos modelos estadísticos.

"Los niños que consumían verduras al menos dos veces al día o pescado dos o tres veces por semana presentaron menor riesgo de baja calidad de vida relacionada con la salud", ha destacado el profesor titular del Departamento de Salud y Rendimiento Humano Augusto G. Zapico, investigador principal del estudio.

Sin embargo, Zapico ha puntualizado que el efecto combinado del consumo de ambos alimentos, aunque positivo, no fue "estrictamente aditivo", lo que sugiere que hay múltiples factores que influyen en la salud emocional infantil.

EFECTO PROTECTOR DEL EJERCICIO

La investigación también ha mostrado el efecto protector que tiene la práctica regular de actividad física sobre el bienestar, mientras que un mayor tiempo de uso de pantallas se asoció con peor bienestar percibido.

Los autores han puesto en valor la evidencia que aporta este trabajo para el diseño de programas de salud pública, políticas educativas y estrategias de promoción de hábitos saludables en población infantil, aplicables tanto en el entorno escolar como en los hogares. Con todo, han precisado que los hallazgos deben interpretarse como asociaciones promedio de la población, por lo que se necesita más investigación para probar causalidad.

Este trabajo forma parte del proyecto ASOMAD (Actividad Física, Sedentarismo y Obesidad en la ciudad de Madrid), un estudio longitudinal que examina múltiples dimensiones de la salud infantil, como la alimentación, actividad física, bienestar emocional y factores socioeconómicos, en el contexto posterior a la pandemia de Covid-19.

Cuenta con la participación de la Red Exernet de ejercicio físico y salud; el Área de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Centro de Investigación Biomédica en Red del Instituto de Salud Carlos III (CIBEROBN-ISCIII) y el Ayuntamiento de Madrid a través del Área Delegada de Deportes.