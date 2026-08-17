En verano: ejercicio, sí; pero de forma progresiva

Archivo - Experta afirma que el verano es óptimo para comenzar una rutina de ejercicio, pero pide que se incorpore progresivamente - STEEX/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La médica rehabilitadora y directora del Comité Científico de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), la doctora Sara Laxe García, ha señalado que "el verano y el tiempo libre pueden ser una buena oportunidad para comenzar una rutina de ejercicio o iniciarse en algún deporte, siempre de forma progresiva".

La intención debe ser "mantener el hábito durante el resto del año", ha señalado, tras lo que ha afirmado que "en vacaciones no se puede concentrar en dos semanas todo el deporte que no se ha practicado durante el resto del año". En esta estación "es habitual pasar del sedentarismo a caminar más, practicar deportes, mover bultos, cargar maletas o llevar a niños cansados", ha subrayado al respecto.

En este sentido, Laxe García ha insistido en que "el cuerpo no entiende de vacaciones, sino de cargas". "Los problemas suelen aparecer cuando le exigimos en pocos días un esfuerzo para el que no se ha preparado durante meses", ha manifestado, al tiempo que ha declarado que se observa cada verano un cambio en el perfil de los pacientes remitidos desde Atención Primaria y Urgencias.

Así, "disminuyen las patologías derivadas de la actividad laboral y aumentan las relacionadas con el ocio, el deporte ocasional y los desplazamientos", ha insistido, ante lo que anima a aprovechar esta época para mantener actividad, pero con una intensidad moderada al principio. Junto a ello, es necesario calentar previamente, utilizar el material y el calzado adecuados, hidratarse, evitar las horas de más calor, buscar zonas de sombra y respetar los tiempos de descanso.

A su juicio, "estas precauciones permiten reducir el riesgo de sobrecargas y lesiones". En caso de dudas sobre cómo empezar o adaptar el ejercicio a la condición física de cada persona, recomienda consultar con un profesional, y es que existen situaciones habituales que pueden provocar molestias y lesiones, como jugar a las palas sin entrenamiento, correr por la arena, caminar durante horas, hacer turismo con un calzado inadecuado, cargar mal las maletas, pasar del sedentarismo a practicar deportes poco habituales y adoptar malas posturas durante viajes largos.

JUGAR A LAS PALAS EXIGE A MUCHAS PARTES DEL CUERPO

"Jugar a las palas exige a hombros, codos y muñecas, mientras tobillos y rodillas sufren los cambios sobre un terreno inestable", ha ahondado, ante lo que aconseja "movilidad, intensidad moderada, descansos, hidratación y parar si aumenta el dolor o cambia la marcha". Por su parte, correr por la orilla "no equivale a hacerlo en firme", y es que la arena "exige más a pie, tobillo y pierna, y su inclinación reparte peor la carga", ha señalado.

Otro problema al que se ha referido esta especialista es el provocado por las maletas, aspecto en el que ha indicado que es necesario "repartir el contenido o pedir ayuda". Para levantarla, lo mejor es "acercarla al cuerpo, utilizar ambas manos, flexionar caderas y rodillas, impulsarse con las piernas y evitar giros", ha afirmado.

Además, ha subrayado que "las chanclas no son malas, pero utilizarlas durante horas altera la marcha y puede favorecer molestias y fascitis plantar", por lo que para hacer turismo es mejor emplear calzado cómodo y sujeto. "Caminar descalzo por la arena tampoco mejora necesariamente la circulación y puede agravar la fascitis", ha incidido.

Por último, Laxe García ha apuntado que, ante los calambres, es necesario parar, estirar, descansar, refrescarse e hidratarse; mientras que en una torcedura hinchada, se recomienda "proteger la zona, reducir la actividad y aplicar frío breve envuelto en tela". "La prevención no consiste en quedarse quieto, sino en progresar y atender al cansancio o al dolor", ha finalizado.