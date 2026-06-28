El verano amenaza tu salud ORL: Cuidado con oídos, nariz y garganta

Archivo - Experto advierte de que el verano expone a factores que pueden alterar el equilibrio natural de oídos, nariz y garganta - SVETIKD/ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), el doctor Serafín Sánchez, ha advertido de que el verano modifica rutinas y "expone a factores que pueden alterar el equilibrio natural de los oídos, la nariz y la garganta".

Según ha indicado esta sociedad científica, "algunos de los problemas más frecuentes durante estos meses" son "la 'otitis externa', las faringitis y laringitis, las hemorragias nasales y la rinitis alérgica". "Aunque muchas de estas patologías son leves, pueden llegar a afectar de forma importante a la calidad de vida", ha expresado su máximo representante.

"En la mayoría de los casos, son prevenibles mediante medidas sencillas", ha manifestado Sánchez, no obstante, mientras que la SEORL-CCC ha expuesto que "las actividades acuáticas, las altas temperaturas, el uso intensivo del aire acondicionado o la persistencia de determinados alérgenos convierten esta estación en un periodo especialmente propicio para la aparición o agravamiento" de estas circunstancias.

LA 'OTITIS EXTERNA', UNA DE LAS CONSULTAS MÁS FRECUENTES

En este sentido, esta ha señalado que "la denominada 'otitis externa' u 'oído del nadador' constituye una de las consultas más características de la temporada estival". Esta "se trata de una inflamación o infección del conducto auditivo externo favorecida por la humedad retenida tras los baños en piscinas, playas o parques acuáticos", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que "se estima que aproximadamente un 10 por ciento de la población sufrirá una 'otitis externa' a lo largo de su vida".

Al respecto, ha declarado que "la permanencia de agua en el conducto auditivo altera las condiciones naturales de protección de la piel y facilita la proliferación de bacterias y hongos". "El dolor intenso, que suele aumentar al tocar la oreja o mover la mandíbula, constituye el síntoma más característico", ha manifestado, tras lo que Sánchez ha subrayado que "uno de los errores más habituales es intentar limpiar los oídos con bastoncillos después del baño".

"Esta práctica puede producir pequeñas lesiones que favorecen la infección", ha puesto de manifiesto este especialista, para añadir que "lo recomendable es secar suavemente la parte externa de la oreja y evitar manipular el conducto auditivo".

Por otra parte, la SEORL-CCC ha señalado que "otro de los elementos inseparables del verano es el aire acondicionado", sobre el que ha indicado que "una exposición prolongada a ambientes excesivamente fríos o con baja humedad puede provocar sequedad e irritación de las mucosas respiratorias". "A ello se suman los continuos cambios de temperatura entre espacios exteriores que superan los 35, o incluso los 40 grados, y ambientes interiores climatizados varios grados por debajo", lo que "puede favorecer procesos inflamatorios como las faringitis, laringitis o disfonías", ha aseverado.

NECESARIA HIDRATACIÓN

Tras exponer esta que el aumento de la actividad social provoca "elevar la voz" e incrementar "el riesgo de sobrecarga vocal", su presidente ha afirmado que "las cuerdas vocales necesitan una adecuada hidratación para funcionar correctamente". "Cuando se combinan deshidratación, aire seco y esfuerzo vocal prolongado, aumenta la probabilidad de sufrir afonías o molestias persistentes en la garganta", ha explicado.

Además, los expertos se han referido a las altas temperaturas, que "tienen, igualmente, consecuencias sobre la mucosa nasal", y es que "el calor favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y aumenta la fragilidad de los capilares, incrementando el riesgo de epistaxis o sangrado nasal". "Hasta el 60 por ciento de la población experimentará algún episodio de hemorragia nasal a lo largo de su vida" y "la epistaxis constituye una de las urgencias otorrinolaringológicas más frecuentes", han declarado, pidiendo consultar a un profesional "cuando el sangrado es recurrente".

"Muchas personas continúan inclinando la cabeza hacia atrás cuando sangra la nariz, pero lo correcto es inclinarla ligeramente hacia delante y comprimir la parte blanda de las fosas nasales durante varios minutos de forma continuada", ha expresado Sánchez, quien, por otro lado, ha asegurado que "muchos pacientes bajan la guardia cuando termina la primavera, pero las alergias respiratorias pueden seguir presentes durante buena parte del verano".

Por ello, ha recomendado "mantener el tratamiento prescrito y consultar ante cualquier empeoramiento", lo que resulta "fundamental para evitar complicaciones". "La rinitis alérgica afecta a aproximadamente uno de cada cinco españoles y constituye una de las enfermedades crónicas más frecuentes", ha sostenido esta sociedad científica, que ha finalizado reclamando "una correcta hidratación, el secado adecuado de los oídos tras el baño, la moderación en el uso del aire acondicionado y el seguimiento de las pautas terapéuticas indicadas".