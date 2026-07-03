Cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto de forma segura: consejos de los ópticos-optometristas

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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO), con la colaboración de Correos Express, ha instado a adoptar medidas de seguridad para observar el eclipse solar del próximo 12 de agosto, entre las que ha destacado que se usen gafas de protección certificadas para eclipse (ISO 12312-2:2015).

Los especialistas han alertado de que la radiación solar intensa puede dañar los ojos en segundos. Por ello, han señalado que hay que ponerse las gafas antes de mirar al sol, observar brevemente el eclipse y bajar la mirada. Asimismo, se deben hacer pausas frecuentes. "No olvides revisar las gafas de eclipse de menores y personas a tu cargo", han añadido.

También han recomendado observar el eclipse de forma indirecta, a través de una cámara oscura o un proyector estenopeico, y han apuntado que se debe equipar las cámaras y telescopios con filtros solares especiales profesionales.

Por otra parte, los ópticos-optometristas han aseverado que "nunca" se deben utilizar gafas de sol normales, ni radiografías, cristales tintados, CD o DVD para observar un eclipse. A este respecto, han explicado que los filtros caseros no aseguran una correcta protección de los ojos y dan una falsa sensación de seguridad.

En esta línea, han insistido en que nunca hay que mirar directamente al sol sin la protección adecuada, ni usar gafas con más de tres años de antigüedad, ya que algunos filtros pierden capacidad de protección. Por ello, han recomendado revisar que el filtro de las gafas no esté rayado, suelto, doblado, con arañazos o deterioros visibles y, a este respecto, han instado a usar siempre gafas de eclipse nuevas y certificadas.

PELIGROS DE MIRAR UN ECLIPSE SIN PROTECCIÓN

Los ópticos-optometristas han explicado que mirar un eclipse sin la protección adecuada puede derivar en patologías como la retinopatia solar, una lesión en la retina que produce visión borrosa, distorsión visual, punto ciego en el centro visual, cambios en el color de la visión, dolores de cabeza, dolor o irritación ocular, lagrimeo, sensibilidad a la luz y dificultad para abrir los ojos.

Además, han advertido sobre la queratitis solar, una quemadura en la córnea que incluye síntomas como lagrimeo, dolor ocular, enrojecimiento, sensación de arenilla en los ojos, espasmos en los párpados, disminución de la agudeza visual, fotofobia, irritación y escozor.

En caso de sospecha o de notar síntomas, han subrayado la importancia de acudir al oftalmólogo lo antes posible para que prescriba un tratamiento adecuado y prevenir o tratar lesiones.