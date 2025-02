La ventilación en los hospitales podría provocar una mayor propagación de los virus

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aumento del uso de ventilación y purificadores de aire, diseñados para mitigar la propagación de infecciones virales en los hospitales, probablemente tenga efectos impredecibles y haga que las partículas virales se muevan más, según un nuevo estudio de investigadores de la London's Global University (Reino Unido), una comunidad global diversa de académicos, estudiantes, vínculos con la industria, socios externos y exalumnos de primer nivel.

En el estudio, publicado en 'Aerosol Science & Technology' , los investigadores investigaron el efecto del uso de ventilación mecánica incorporada y purificadores de aire portátiles (PAC) 1 sobre la propagación de partículas en el aire, que son similares a las que exhala una persona con una infección respiratoria viral como el SARS-CoV-2 o la influenza.

El equipo rastreó el movimiento de partículas en el aire alrededor de una clínica ambulatoria típica del hospital UCLH en el centro de Londres utilizando un generador de aerosoles y contadores de partículas 2 . Se simularon una variedad de escenarios, incluido el movimiento de partículas a una habitación vecina, a lo largo de toda la clínica y de una habitación a otra en el otro lado de la clínica. También comprobaron si factores como el cierre de puertas o la posición de la ventilación y los PAC dentro de una habitación tenían un efecto en la propagación de partículas.

Los investigadores descubrieron que, si bien el uso de ventilación integrada y PAC puede reducir la propagación de partículas en algunos escenarios, en algunos experimentos el uso de PAC aumentó la propagación de aerosoles hasta en un 29 % entre habitaciones vecinas. La ventilación integrada aumentó potencialmente la migración de aerosoles en la clínica hasta 5,5 veces más que si no se usara ventilación.

"La pandemia de COVID-19 realmente puso de relieve el riesgo de contraer infecciones virales transmitidas por el aire en los hospitales, lo que naturalmente condujo a esfuerzos para reducir este riesgo. En muchos hospitales, el uso de sistemas de ventilación y purificadores de aire portátiles ha aumentado. Si bien la urgencia de la situación exigía una respuesta rápida, desde entonces hemos estado estudiando con precisión cómo se mueven las partículas virales en espacios reales y nos ha sorprendido lo que hemos encontrado", señala el profesor Laurence Lovat, autor principal del estudio de UCL Surgery & Interventional Science y UCLH.

"La instalación de purificadores de aire en las habitaciones provocó aumentos inesperados en la circulación de aerosoles en algunos casos, pero se necesitaron meses para comprender lo que estábamos viendo. Cada escenario produjo resultados diferentes e inesperados, según los espacios y las fuentes de flujo de aire involucradas. Incluso en el UCLH, un hospital moderno construido hace menos de 20 años, los patrones de flujo de aire no eran predecibles. En hospitales más antiguos, que a menudo tienen corrientes de aire naturales, la situación probablemente sería aún más compleja".

El estudio concluyó que el uso de dispositivos de flujo de aire en los hospitales para intentar limitar el movimiento de patógenos transmitidos por el aire requiere una consideración cuidadosa de la dinámica del flujo de aire y la ubicación del dispositivo para reducir el riesgo de exacerbar el problema.

La clínica donde se llevaron a cabo los experimentos constaba de una gran sala de espera central (154 m3 , dividida en A y B para el estudio), ocho consultorios circundantes y una estación de enfermeras (todas de aproximadamente 35 m3 ) .

La clínica estaba conectada a través de un pasillo permanentemente abierto a un corredor que conducía al resto del hospital. Los experimentos se llevaron a cabo por la noche y los fines de semana, cuando no había personal ni pacientes presentes. Se realizaron varios experimentos colocando generadores de aerosol que dispersaban solución salina en ciertas habitaciones, y detectores de partículas ubicados en otras habitaciones para rastrear el movimiento de partículas alrededor de la clínica.

En un experimento, los investigadores simularon la propagación de partículas de un profesional médico o un paciente en una sala de consulta a una sala vecina. Se tomó una medición de referencia en la sala de consulta con la fuente de aerosol cuando todas las puertas estaban abiertas y no se utilizaban sistemas de ventilación ni PAC. Así, se descubrió que cerrar la puerta de la habitación que contenía la fuente reducía significativamente la propagación de partículas y cerrar ambas puertas de la habitación la reducía en un 97%.

Pero cuando se abrieron las puertas y se encendieron los PAC grandes en la sala de espera adyacente, la propagación al consultorio vecino aumentó un 29%. Cuando se agregaron PAC de escritorio pequeños a las salas de consulta y al puesto de enfermería, la propagación fue menor que la línea de base, pero solo levemente.

El doctor Jacob Salmonsmith, primer autor del estudio e investigador honorario de Ingeniería Mecánica de la UCL, aclara: "Los resultados de este experimento pueden parecer contradictorios si se considera que cambiar el aire de una habitación con mayor frecuencia reduce la propagación de partículas virales. Si bien es cierto que los purificadores de aire eliminan las partículas virales del aire y pueden reducir la propagación general, también pueden tener consecuencias no deseadas.

En particular, este experimento sugiere que los purificadores de aire más grandes, que tienen conductos de escape más grandes que introducen sus propias corrientes de aire, pueden hacer que las partículas que no se han filtrado se propaguen más de lo que lo hubieran hecho si el purificador no estuviera allí. En cualquier espacio dado existen interacciones complejas entre muchas corrientes de aire diferentes, como la ventilación, el cierre de puertas y el movimiento de personas. Nuestros hallazgos indican que se debe considerar el panorama completo al elegir cuándo y dónde introducir purificadores de aire".

En otro experimento, el equipo observó patrones altamente complejos de propagación de partículas cuando todas las puertas de las salas de consulta estaban abiertas. En este caso, se detectó una concentración más alta de partículas en las salas más alejadas de una fuente de aerosol, situadas en una sala de consultas donde funcionaba un PAC. Los niveles de partículas en la sala más alejada de esta fuente de aerosol eran un 184 % más altos que el promedio, mientras que en la sala directamente opuesta a la fuente eran un 68% inferiores al promedio.

Además, en la sala de espera más alejada de la consulta, donde funcionaba un PAC, había un 247 % más de partículas que en la sala de espera contigua. El puesto de enfermería tenía una concentración de partículas más alta que cualquier otra sala del mismo lado de la clínica donde se encontraba la sala donde se encontraba el generador de aerosol.