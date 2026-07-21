Los vasos sanguíneos guían a las células inmunitarias hacia las metástasis

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MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación liderado por el Centro Alemán de Investigación del Cáncer (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ) y la Universidad de Heidelberg (Alemania), se ha propuesto investigar el papel de los vasos sanguíneos tumorales en el tratamiento con inmunoterapia. Los resultados se recogen en 'Cancer Discovery'.

Las inmunoterapias están diseñadas para potenciar las células inmunitarias del propio organismo para que reconozcan y destruyan las células cancerosas. Sin embargo, muchos pacientes responden mal a estos tratamientos. Una de las principales razones es que las células inmunitarias a menudo no logran penetrar en los tumores en cantidad suficiente.

En este contexto, los investigadores, liderados por Hellmut Augustin, del DKFZ, se centraron en analizar las metástasis hepáticas, frecuentes en el cáncer avanzado y a menudo difíciles de tratar con inmunoterapia. Dentro de los vasos sanguíneos de las metástasis, el equipo identificó un subgrupo especializado de células endoteliales, las células que recubren el interior de los vasos sanguíneos. Estas células producen lipoproteína lipasa (LPL), una enzima clave en el metabolismo de las grasas. Las células endoteliales productoras de LPL actúan como guías para los linfocitos T activados, las células inmunitarias capaces de atacar específicamente las células cancerosas. Cuantas más células endoteliales productoras de LPL había, más linfocitos T podían entrar en el tumor y combatir las células cancerosas.

De esta forma, los investigadores descubrieron que estas células endoteliales ricas en LPL pueden presentar componentes derivados del tumor en su superficie, un proceso conocido como presentación de antígenos. Esta función normalmente la realizan células inmunitarias especializadas. El equipo ha demostrado que la LPL también permite que este subgrupo específico de células endoteliales dentro de los tumores realice esta tarea. Las células endoteliales muestran una especie de "cartel de búsqueda" molecular del tumor a los linfocitos T que pasan cerca, alertándolos de la presencia de células cancerosas. Como resultado, los linfocitos T pueden reconocer más fácilmente la ubicación del tejido tumoral y migrar desde el torrente sanguíneo hacia el tumor, donde pueden ejercer sus funciones de lucha contra el cáncer.

"Los vasos sanguíneos no son meros conductos pasivos que suministran sangre a los tumores. Instruyen activamente al sistema inmunitario y ayudan a las células T a reconocer y atacar las células cancerosas metastásicas", cuentan los investigadores.

En varios modelos experimentales de metástasis de melanoma en el hígado de ratones, los investigadores descubrieron que el aumento de los niveles de LPL en las células endoteliales permitía que más linfocitos T entraran en las metástasis, lo que provocaba una mayor regresión tumoral. Por el contrario, cuando se desactivaba la LPL, la respuesta inmunitaria era significativamente más débil.

Este descubrimiento abre nuevas perspectivas para la inmunoterapia contra el cáncer. En particular, para los tumores denominados "inmunológicamente fríos", que responden mal a la inmunoterapia, la activación selectiva de este mecanismo podría ayudar en el futuro a reclutar más células inmunitarias en los tumores.

Los análisis de metástasis hepáticas humanas de diferentes tipos de tumores confirmaron la relevancia clínica de los hallazgos: los tumores con un elevado número de vasos sanguíneos positivos para LPL también mostraron una mayor infiltración de células T.

"Hemos descubierto un nuevo y sorprendente mecanismo mediante el cual el sistema vascular regula la inmunidad antitumoral. Muchos tumores metastásicos, las células T no logran acceder al tejido tumoral. Nuestros hallazgos sugieren que la reprogramación selectiva de los vasos sanguíneos tumorales podría ayudar a que estos tumores resistentes a la terapia respondan a la inmunoterapia" concluyen los investigadores.