Los vasos sanguíneos del cerebro tienen una función inesperada: ayudan a controlar los movimientos precisos

Archivo - Resonancia magnética del cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

En un nuevo estudio preclínico, investigadores del Centro Nacional de Ciencias de las Proteínas de Pekín (China) demuestran que una vía en la red de vasos sanguíneos del cerebro también sustenta circuitos neuronales en el cerebelo que regulan el control motor fino.

Los resultados se recogen en 'Science Signaling'. Estos hallazgos amplían la comprensión actual del papel de la vasculatura cerebral en el neurodesarrollo y podrían tener implicaciones para futuras investigaciones terapéuticas destinadas a tratar trastornos que afectan el control motor. El laberinto de vasos sanguíneos del cerebro moldea el desarrollo del sistema nervioso central, ya que alimenta a las neuronas con oxígeno y nutrientes, elimina los productos de desecho y sirve de conducto para las moléculas de señalización.

Más allá de estas funciones de soporte, la investigación también sugiere que la propia vasculatura puede influir en la actividad de los patrones neuronales en otras regiones del cerebro. Por ejemplo, trabajos recientes han sugerido que las células endoteliales presentes en estas redes vasculares actúan directamente sobre las células nerviosas para influir en su proliferación y maduración, así como en la plasticidad de las sinapsis.

Ahora, los investigadores presentan una novedosa conexión entre la vasculatura cerebral y la función del cerebelo, la estructura rugosa en la base del cerebro que controla los movimientos finos. Durante un estudio con ratones macho, descubrieron que las células endoteliales vasculares albergaban una enzima llamada PRMT5 que controlaba indirectamente los circuitos neuronales del cerebelo.

Específicamente, PRMT5 suprimía la expresión de un factor de remodelación vascular llamado ANGPTL4 mediante un mecanismo epigenético.

Además, los ratones que carecían del gen Prmt5 presentaban altos niveles de ANGPTL4, lo que generaba una avalancha de señales inhibitorias que suprimían la formación de sinapsis en el cerebelo y provocaban déficits motores.