Vasectomía. - OLYMPIA QURÓNSALUD

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La vasectomía no afecta en la erección, el orgasmo o el deseo sexual de los pacientes, por lo que es una opción "especialmente indicada" en hombres que ya han completado su deseo reproductivo y buscan una solución definitiva, según el jefe del Servicio de Urología de Olympia Quirónsalud, Víctor Díez Nicolás.

A día de hoy, la vasectomía se ha consolidado como uno de los métodos anticonceptivos "más eficaces y seguros" en el hombre y, gracias a los avances en cirugía ambulatoria, esta intervención puede realizarse de forma rápida, sin necesidad de ingreso hospitalario y con una recuperación prácticamente inmediata.

Las técnicas mínimamente invasivas desarrolladas en los últimos años, según el experto, han permitido mejorar la experiencia del paciente, reduciendo las molestias y acortando los tiempos de recuperación.

La cirugía ambulatoria, además, disminuye los riesgos asociados a la hospitalización y facilita una reincorporación temprana a la vida cotidiana.

Como ha explicado el especialista, la vasectomía consiste en la sección de los conductos deferentes, lo que impide que los espermatozoides formen parte del semen y, por tanto, evita el embarazo.

SU REVERSIÓN "NO SIEMPRE ES POSIBLE"

Aunque se trate de un tratamiento seguro, Díez Nicolás ha insistido en la importancia de tomar una decisión informada, ya que se trata de un método anticonceptivo permanente y su reversión "no siempre es posible".

Asimismo, ha asegurado que no modifica de "forma perceptible" el volumen de la eyaculación, ya que los espermatozoides representan una mínima parte del semen, y la única diferencia es que el semen eyaculado ya no contiene espermatozoides, por lo que se evita el embarazo.

INTERVENCIÓN BREVE Y RECUPERACIÓN RÁPIDA

Esta intervención es breve y se realiza con anestesia local o sedación, tras una valoración médica previa básica. En la mayoría de los casos, el paciente puede regresar a su domicilio el mismo día.

"La recuperación es muy rápida. En unas 48 horas el paciente puede retomar su actividad cotidiana y, en aproximadamente una semana, el ejercicio físico intenso", ha indicado el urólogo.

Aun así, tras la intervención es necesario seguir las indicaciones médicas y realizar los controles posteriores para confirmar la ausencia de espermatozoides en el semen antes de considerar el método completamente efectivo.

Por ello, el especialista ha recomendado acudir a consulta para resolver dudas y valorar cada caso de forma individualizada. La información adecuada y el asesoramiento médico son fundamentales para tomar una decisión responsable.

"La consulta permite explicar en detalle el procedimiento, resolver mitos y adaptar la indicación a cada paciente. Es un paso esencial antes de optar por una vasectomía", ha concluido.