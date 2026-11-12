Varios hospitales madrileños participan en un proyecto de investigación sobre regeneración hepática con células madre

Hospital de Fuenlabrada - HOSPITAL DE FUENLABRADA

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios hospitales madrileños participan en un proyecto multicéntrico de investigación liderado por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid que estudia el uso de células madre para favorecer la regeneración del hígado en pacientes con cáncer colorrectal y metástasis hepáticas.

Denominado CELLCOL2, el proyecto cuenta con financiación del Instituto de Salud Carlos III y se desarrolla con la participación del Hospital Universitario de Fuenlabrada, el Hospital Clínico San Carlos, el Hospital 12 de Octubre, el Hospital Universitario Infanta Sofía, el Hospital Universitario de La Princesa y la Fundación Jiménez Díaz.

Esta investigación está dirigida a pacientes con cáncer colorrectal y metástasis hepáticas cuya afectación hepática dificulta o impide el tratamiento quirúrgico debido a una cantidad insuficiente de tejido hepático sano, ha explicado el Hospital de Fuenlabrada en un comunicado.

En concreto, el proyecto analiza la capacidad de las células madre obtenidas de la propia sangre del paciente para favorecer la regeneración del hígado y contribuir a que pacientes inicialmente considerados no operables puedan llegar a beneficiarse de una intervención quirúrgica con mayores garantías de seguridad.

La investigación parte de los resultados de un estudio preliminar realizado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid con tres pacientes. Tras el tratamiento, estas personas presentaron un aumento significativo del volumen hepático, sin que se registraran efectos adversos relacionados con la infusión celular y manteniendo estable la función del hígado durante el seguimiento.

Unos resultados que han permitido plantear la ampliación del estudio para generar nueva evidencia sobre esta terapia celular. Aunque el objetivo principal de CELLCOL2 se centra en las metástasis hepáticas del cáncer colorrectal, los resultados de la investigación podrían abrir en el futuro nuevas vías de tratamiento para otras enfermedades hepáticas graves.

Desde el Hospital de Fuenlabraba han apuntado, en cualquier caso, que esta posible aplicación se encuentra todavía en fase de investigación y requerirá nuevos estudios para confirmar su utilidad clínica.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

La participación del Hospital Universitario de Fuenlabrada en CELLCOL2 cuenta con un equipo investigador multidisciplinar integrado por profesionales de los servicios de Cirugía General y Aparato Digestivo, Oncología, Medicina Nuclear y Anatomía Patológica.

Los investigadores principales del centro hospitalario son la doctora Lucía Carrión Álvarez, de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática, y el doctor Fernando Pereira, jefe del Servicio de Cirugía General.

El equipo de Cirugía General del centro hospitalario aporta al proyecto su experiencia y alto grado de especialización en cirugía hepatobiliar, así como en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y cirugía robótica, en el marco de un abordaje integral del paciente oncológico.