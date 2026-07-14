El vapeo esta relacionado con un 15% menos de capacidad física y daños en los vasos sanguíneos

Archivo - Vapear, cigarrillo electrónico, adolestecente - ROMAN CHEKHOVSKOY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cada vez más jóvenes recurren al cigarrillo electrónico convencidos de que supone una alternativa menos perjudicial que el tabaco. Sin embargo, una nueva investigación apunta a que ambos hábitos podrían afectar de forma muy similar al rendimiento físico y al funcionamiento del sistema cardiovascular.

Los jóvenes que vapean o fuman cigarrillos tienen una funcionalidad reducida de los vasos sanguíneos, una menor eficiencia respiratoria y una menor capacidad de ejercicio en comparación con aquellos que nunca han fumado ni vapeado, Según un estudio de la Universidad Metropolitana de Manchester (Reino Unido) publicado en 'ERJ Open Research'.

En adultos jóvenes activos y sanos con pulmones normales, tanto los cigarrillos electrónicos como el tabaquismo provocaron un empeoramiento de la capacidad de ejercicio, dificultad para respirar y fatiga intensa en las piernas.

"Al igual que fumar, nuestra investigación indica que el vapeo puede provocar cambios perjudiciales en los vasos sanguíneos, en la eficiencia pulmonar durante el ejercicio y una reducción de aproximadamente el 15% en la condición física en comparación con quienes nunca han fumado ni vapeado", señala Azmy Faisal, autor principal del estudio de la Universidad Metropolitana de Manchester.

LOS VAPEADORES DEL ESTUDIO NUNCA HABÍAN FUMADO ANTES

El estudio analizó a 75 personas de entre 18 y 30 años; un tercio nunca había fumado ni vapeado, otro tercio era fumador pero nunca había usado cigarrillos electrónicos, y el tercio restante llevaba vapeando aproximadamente 3 años, pero nunca había fumado. Todos los participantes presentaban una función pulmonar en reposo normal y estilos de vida similares, incluyendo el consumo de cafeína y alcohol, y niveles de actividad física parecidos.

Cada voluntario participó en una prueba de ejercicio incremental en bicicleta mientras se medían sus respuestas cardíacas, respiratorias y de lactato en sangre a una dificultad creciente hasta alcanzar su máximo. También se realizaron ecografías y análisis de sangre para evaluar el funcionamiento de sus arterias.

Los resultados de la prueba mostraron que, en su capacidad máxima de ejercicio, los grupos de vapeadores y fumadores presentaban una capacidad de ejercicio y una captación de oxígeno significativamente menores, aproximadamente un 15% menores. La capacidad de los pulmones para expulsar el dióxido de carbono disminuyó y el ácido láctico se acumuló más rápidamente en vapeadores y fumadores en todos los niveles de ejercicio antes de alcanzar su máximo, lo que provocó una mayor dificultad para respirar y molestias en las piernas en comparación con el grupo que nunca había fumado ni vapeado. Las ecografías y los análisis de sangre mostraron signos de inflamación en los vasos sanguíneos. Los investigadores afirman que estos resultados sugieren efectos similares del vapeo y el tabaquismo en personas jóvenes.

Estos hallazgos proporcionan información crucial para el público en general, los profesionales sanitarios y las autoridades reguladoras sobre los posibles riesgos iniciales asociados al uso de cigarrillos electrónicos, en particular para el creciente número de jóvenes que nunca han fumado pero que optan por utilizar estos productos.

"Además, nuestro estudio respalda la Ley de Tabaco y Cigarrillos Electrónicos del Reino Unido de 2026, que prohíbe el vapeo a menores de 18 años y tiene como objetivo reducir su consumo entre los jóvenes en el futuro", señala el doctor Faisal añade.

El equipo planea ahora realizar una serie de estudios de resonancia magnética para comprender mejor los cambios en el corazón, los pulmones y los músculos esqueléticos asociados con el vapeo, en particular los mecanismos subyacentes que conducen a niveles más bajos de condición física.