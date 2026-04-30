El vapeo para dejar de fumar divide a los expertos: nuevos datos cuestionan su eficacia real en adultos

Archivo - Vapear, cigarrillo electrónico, adolestecente - ROMAN CHEKHOVSKOY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tabaquismo, en particular el consumo de cigarrillos, sigue siendo frecuente y la principal causa de muerte prevenible en el mundo. La mayoría de los fumadores expresan el deseo de dejar de fumar, pero lograrlo es difícil. Existen medicamentos para dejar de fumar con eficacia demostrada (principalmente terapias de reemplazo de nicotina como la vareniclina y el bupropión), pero su uso sigue siendo bajo.

Un nuevo artículo de revisión de la Escuela de Salud Pública Global de Universidad de Nueva York (Estados Unidos) publicado en 'Nicotine and Tobacco Research por Oxford University Press' revela que, si bien investigaciones anteriores han demostrado que el vapeo está asociado con el abandono posterior del hábito de fumar, esto no siempre es cierto.

De hecho, parece que los estudios limitados a personas que realmente desean dejar de fumar tienen menos probabilidades de encontrar esta relación.

El vapeo ha aumentado notablemente desde 2010, y se estima que la prevalencia de uso actual entre adultos será de aproximadamente el 6% en 2022. La mayoría de los usuarios de dispositivos de vapeo son fumadores o exfumadores de cigarrillos tradicionales, y su uso es mayor entre los fumadores jóvenes que entre los mayores. Este hallazgo podría sugerir que los fumadores recurren al vapeo como alternativa a los cigarrillos tradicionales, utilizándolos potencialmente como herramienta para reducir o dejar de fumar.

PERSISTE LA CONTROVERSIA SOBRE SU EFICACIA

La controversia se debe a que las revisiones han pasado por alto, en gran medida, que los estudios que utilizan la misma fuente de datos. Para abordar esta laguna, los investigadores realizaron una revisión narrativa para examinar las diferencias en la asociación reportada en estudios que utilizaron datos de la misma fuente: el Estudio de Evaluación de la Población sobre el Tabaco y la Salud (PATH), un estudio longitudinal nacional a largo plazo sobre el consumo de tabaco y nicotina en Estados Unidos.

Los investigadores extrajeron y resumieron las características clave de los estudios, incluyendo los criterios de inclusión, las características de los participantes, la duración del estudio y las definiciones de exposición al vapeo y resultados relacionados con el tabaquismo.

De los 38 estudios revisados, se desprenden cuatro hallazgos clave. Primero, el 63,2% de los estudios reportaron que el uso de productos de vapeo se asoció con una mayor probabilidad de dejar de fumar cigarrillos en un plazo de uno a tres años, mientras que los estudios restantes no hallaron evidencia de una asociación positiva. Segundo, la ausencia de una asociación positiva no implica necesariamente que los productos de vapeo sean ineficaces.

En varios estudios, el vapeo se comparó con tratamientos aprobados por la Agencia Nortemericana del Medicamento (FDA) (como vareniclina o bupropión); en estos contextos, el vapeo podría no haber parecido beneficioso porque no fue significativamente mejor que los tratamientos médicos establecidos. Tercero, el uso diario de vapeo fue un predictor más fuerte de éxito en el abandono del tabaquismo que el uso intermitente, ocasional o la ausencia de uso.

Finalmente, los hallazgos de los estudios variaron según la selección de la muestra: los estudios que incluyeron participantes independientemente de su intención de dejar de fumar tuvieron mayor probabilidad de reportar una asociación positiva que aquellos restringidos a fumadores que reportaron activamente su intención de dejar de fumar.

Específicamente, se observó una asociación positiva en el 85% de los estudios sin tales restricciones, en comparación con el 35,3% de los estudios limitados a personas que intentaban dejar de fumar usando productos de vapeo.

"En cuanto a la relación entre los productos de vapeo y el abandono del tabaquismo, se recomienda a los investigadores que no hagan afirmaciones generalizadas basadas en un solo estudio y que sean cautelosos cuando varios equipos de investigación analicen los mismos datos. Los estudios múltiples que utilizan la misma fuente de datos deben examinarse cuidadosamente para sintetizar la evidencia y evaluar la coherencia de los hallazgos", declaran los investigadores.