¿Van a volver las mascarillas? Cuándo vuelven, en qué casos y de qué depende en cada comunidad

MADRID, 4 Dic. (EDIZIONES) -

El nuevo Protocolo Común frente a la gripe, la COVID y otras infecciones respiratorias, acordado entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas y aprobado este miércoles, ha reactivado una duda que estos días se escucha en la calle: ¿van a volver las mascarillas y en qué situaciones?

El documento, que establece cuatro escenarios de riesgo, detalla cuándo deben reforzarse las medidas, qué recomendaciones se aplican en centros sanitarios y residencias y qué decisiones corresponden a cada comunidad autónoma. Pero, ¿qué cambia realmente y en qué casos puede volver el uso de mascarillas según lo aprobado por Sanidad y las comunidades?

¿VAN A VOLVER LAS MASCARILLAS?

Según el Protocolo Común, el uso de mascarillas puede volver en determinados escenarios sanitarios, pero no se establece una obligación generalizada en la vida cotidiana.

El documento prevé su utilización según el nivel de riesgo, siempre en el ámbito definido por cada comunidad autónoma y solo cuando los indicadores epidemiológicos lo justifiquen.

¿QUÉ ESCENARIOS DE RIESGO SE HAN APROBADO?

El protocolo define cuatro escenarios, determinados por los niveles de transmisibilidad y el impacto en la asistencia sanitaria:

Escenario 0: situación interepidémica o basal Escenario 1: epidemia de nivel bajo o medio Escenario 2: epidemia de nivel alto Escenario 3: epidemia de nivel muy alto

Cada comunidad autónoma estima en qué escenario se encuentra y aplica las medidas de forma escalonada e incremental.

¿EN QUÉ ESCENARIO SE RECOMIENDA EL USO DE MASCARILLA?

Escenario interepidémico o basal: se recomienda mascarilla a personas con síntomas respiratorios, especialmente si van a estar cerca de personas vulnerables. En centros sociosanitarios, los trabajadores con síntomas deben mantener su uso.

Escenario de nivel bajo o medio: se intensifica la recomendación a personas con síntomas; áreas vulnerables de hospitales (oncología, trasplantes); profesionales, pacientes y acompañantes en esos espacios; y trabajadores con síntomas en residencias.

También pueden adoptarse medidas adicionales si se detecta transmisión en centros residenciales.

¿CUÁNDO PUEDE SER OBLIGATORIA LA MASCARILLA EN CENTROS SANITARIOS?

En el escenario de epidemia de nivel alto: en este nivel, el protocolo establece el uso generalizado de mascarilla en espacios comunes de centros sanitarios, como salas de espera, urgencias y zonas de tránsito interior. Además, se revisa la política de visitas en centros residenciales.

¿EN QUÉ MOMENTO SE APLICARÍAN MEDIDAS MÁS ESTRICTAS?

En el escenario de epidemia de nivel muy alto. En este nivel:

* El documento marco establece que debe reforzarse la coordinación entre territorios y valorarse la adopción de medidas excepcionales.

* Según Sanidad, esta coordinación puede implicar reuniones extraordinarias del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE NUEVO PROTOCOLO?

Según Sanidad, estas recomendaciones tienen como finalidad anticipar la evolución de los virus respiratorios, mejorar la preparación del sistema sanitario y proteger a la población vulnerable, ajustando las medidas según el nivel epidemiológico de cada territorio.

¿QUÉ PASA CON LAS RESIDENCIAS DE MAYORES?

Según el escenario:

Interepidémico o basal: uso continuado por parte de trabajadores con síntomas. Bajo o medio: posibilidad de medidas adicionales si hay transmisión. Alto: revisión de la política de visitas. Muy alto: medidas excepcionales según decidan las autoridades.

¿EL PROTOCOLO MENCIONA TELETRABAJO?

Sí. En el escenario de epidemia de nivel alto, el documento incluye entre las medidas de control de la transmisión la recomendación de valorar el teletrabajo para personas con síntomas, siempre que su estado de salud y las condiciones del domicilio lo permitan.

¿Y LOS COLEGIOS, COMERCIOS O ESPACIOS PÚBLICOS?

El protocolo no establece medidas específicas sobre el uso de mascarillas en estos espacios. Las recomendaciones del documento se centran en personas con síntomas, centros sanitarios, ámbitos sociosanitarios y medidas generales de prevención de la transmisión.

¿CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA APLICARÁ LO MISMO?

No necesariamente. El protocolo establece que:

El ámbito de aplicación lo define cada CCAA. Cada región estima su escenario de riesgo según su situación epidemiológica. Las medidas se aplican de forma escalonada siguiendo los niveles acordados.