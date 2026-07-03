Valdecilla triplica la capacidad de monitorizar pacientes cardiovasculares con un sistema que evita el ingreso en UCI

Valdecilla triplica la capacidad de monitorización continua de los pacientes cardiovasculares hospitalizados - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Hospitalización de Cardiología y Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha aumentado recientemente la capacidad de monitorización continua de los pacientes con patologías cardiovasculares complejas --pasando de 8 simultáneos a 23--, ingresados en planta.

Lo ha hecho con la implantación de un sistema de telemetría que, además de evitar el ingreso en las Unidades de Cuidados Intensivos de estos pacientes, les permite una mayor movilidad, al ser inalámbricos, y también una mayor capacidad preventiva de posibles complicaciones, ha informado este viernes el Gobierno.

En concreto, a diferencia de los monitores estáticos de las Unidades de Cuidados Intensivos, que confinan al paciente a la cama o al sillón mediante un cableado rígido, la telemetría inalámbrica preserva la autonomía y movilidad de la persona, una característica que permite la movilización precoz del paciente y reproducir algunas de las condiciones de esfuerzo que se encontrará tras el alta.

De este modo, el equipo médico y de Enfermería puede evaluar de manera real y dinámica cómo responde el sistema cardiovascular frente al movimiento y la actividad física habitual.

El perfil de este tipo de pacientes incluye a personas con insuficiencia cardíaca, miocarditis, arritmias graves, pacientes en fase post infarto agudo de miocardio, así como trasplantados de corazón o en lista de espera para el mismo, que se benefician de una vigilancia estrecha debido a su vulnerabilidad.

El equipamiento tecnológico consta de un dispositivo transmisor portátil de dimensiones reducidas, apenas mayor que un teléfono móvil, que va acoplado al paciente a través de un cable de cinco electrodos adheridos al tórax. La señal electrocardiográfica se transmite en tiempo real mediante una red inalámbrica (wifi) hacia la central de monitorización ubicada físicamente en el control de Enfermería.

Esta estación central dispone de un equipamiento informático completo con altavoces configurados para la emisión de alertas acústicas y dos pantallas de alta resolución que muestran de forma simultánea, actualizada y en tiempo real el trazado electrocardiográfico de todos los pacientes asignados a este tipo de seguimiento.

Además, el sistema permite la monitorización en remoto mediante una aplicación de software específica instalada en equipos informáticos designados dentro del hospital, como despachos médicos, carros de trabajo de Enfermería e, incluso, la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos, favoreciendo un entorno de trabajo colaborativo y multidisciplinar.

Para la implantación de esta tecnología se ha desarrollado un plan de talleres formativos acreditados, diseñados para unificar criterios en el manejo del sistema y la interpretación de alertas. Una formación transversal en la que han participado un total de 80 profesionales de la unidad: enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), médicos especialistas en Cardiología, médicos residentes (MIR) y especialistas en cirugía cardíaca.