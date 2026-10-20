La vacunación tardía contra la hepatitis B podría aumentar las infecciones crónicas infantiles

Archivo - Una sanitaria vacuna a un bebé durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe, en el Centro de Salud Segovia, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). La campaña de vacunación contra la gripe en la Comunidad de Madrid arranca este - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos) sugieren que sustituir la vacunación universal contra la hepatitis B al nacer por una vacunación tardía o un enfoque de toma de decisiones compartida, tal como recomienda el gobierno federal estadounidense este año, podría provocar un aumento considerable de las infecciones crónicas por hepatitis B entre los niños.

En comparación con la estrategia actual de vacunación universal al nacer, se proyectó que un enfoque de toma de decisiones compartida incrementaría las infecciones crónicas en un 83% y que más del 50% de los niños que llegan a la edad adulta serían vulnerables a la infección por hepatitis B. Los hallazgos se publican en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores desarrollaron un modelo de transición de estados de Markov para proyectar el impacto a largo plazo de los cambios propuestos en la política de vacunación infantil contra la hepatitis B en una cohorte de 3,6 millones de bebés nacidos en un solo año.

El modelo comparó la práctica actual de vacunar a todos los recién nacidos con dos estrategias alternativas: la vacunación diferida (a los 2 meses) de los bebés nacidos de mujeres sin infección por VHB, de acuerdo con las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de diciembre de 2025; y la toma de decisiones compartida para la vacunación a los 2 meses de los bebés nacidos de mujeres sin infección por VHB, de acuerdo con la política propuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de enero de 2026.

El análisis reveló que diferir la vacunación a los 2 meses de edad aumentaría las infecciones crónicas por VHB adquiridas antes de los 20 años en un 19%, y una política de vacunación con toma de decisiones compartida las aumentaría en un 83%. Los autores concluyen que la vacunación universal contra la hepatitis B al nacer sigue siendo la estrategia más eficaz para prevenir las infecciones infantiles y reducir la vulnerabilidad futura al virus.

CUÁL ES LA SITUACION EN ESPAÑA

En España, el Ministerio de Sanidad establece la vacunación infantil frente a la hepatitis B a los 2, 4 y 11 meses, cuando se ha realizado un seguimiento adecuado durante el embarazo. En los bebés nacidos de madres con infección por el virus, la pauta comienza en las primeras 24 horas de vida y se administra junto con inmunoglobulina específica. El objetivo es prevenir la transmisión del virus, que puede causar una infección crónica y provocar complicaciones graves, como cirrosis y cáncer de hígado.

La Asociación Española de Pediatría (AEP), a través de su Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, también incluye la vacuna frente a la hepatitis B en su calendario de 2026. La pauta recomendada para la población infantil contempla tres dosis, administradas mediante la vacuna hexavalente a los 2, 4 y 11 meses. Para los niños y adolescentes que no hayan sido vacunados previamente, recomienda completar la pauta correspondiente.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) mantiene una posición favorable a la vacunación universal al nacer. La organización recomienda administrar la primera dosis durante las primeras 24 horas de vida y completar después la pauta. Entre sus argumentos destaca que los lactantes tienen una elevada probabilidad de desarrollar una infección crónica si contraen el virus: la AAP estima que esto ocurre en alrededor del 90% de los bebés infectados al nacer.

Esta postura contrasta con el cambio introducido en Estados Unidos en diciembre de 2025, cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) adoptaron la recomendación de que las familias de bebés cuyas madres han dado negativo en las pruebas de hepatitis B decidan junto con los profesionales sanitarios si administrar la dosis al nacer o comenzar la pauta a partir de los dos meses. Para los recién nacidos de madres positivas o cuyo estado se desconoce, se mantiene la recomendación de vacunar en las primeras 12 horas de vida.