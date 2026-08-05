El uso de vitaminas puede tener beneficios en el tratamiento de trastornos psiquiátricos

Equipo de investigadores del estudio. - INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA CATALUNYA SUD

TARRAGONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha revisado el efecto que tienen los suplementos, especialmente las vitaminas, en el tratamiento de trastornos como la esquizofrenia, la depresión mayor o el trastorno del espectro autista (TEA), ha informado el IRB CatSud en un comunicado este miércoles.

Los trastornos psiquiátricos están relacionados con la disfunción mitocondrial, es decir, con una pérdida de capacidad de las células de producir la energía necesaria para su funcionamiento, y es por eso que algunos suplementos como la vitamina D3 o algunas del grupo B, necesarias para esta función, podrían ser beneficiosas.

Los científicos del Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud) y del Hospital Universitari Pere Mata han revisado artículos publicados entre 2007 y 2024, y se han evaluado 122 estudios que cumplían con los criterios de inclusión, con la vitamina D3 como gran protagonista de estos.

No obstante, el primer autor del estudio y miembro del grupo de Genética y Ambiente en Psiquiatría (GAP), Juan Tortajada, advierte de que "hacen falta ensayos clínicos más robustos, con protocolos estandarizados y biomarcadores validados de eficacia, antes de trasladar esta evidencia a la práctica clínica".

Por otro lado, la coautora del trabajo y aportadora de una mirada traslacional, Glòria Garrabou, asegura que este estudio podría "redundar en el desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas para los trastornos mentales que combinaran la farmacología convencional con suplementos nutricionales".

El estudio se ha publicado en la revista General Psychiatry y la investigación ha contado con la colaboración del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam) y el de Enfermedades Raras (Ciberer).