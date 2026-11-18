Archivo - Niño usando un dispositivo electrónico. - HIRURG/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La neuropediatra Raquel Buenache ha advertido de que el uso excesivo de pantallas por parte de niños menores de tres años puede asociarse con una reducción en el desarrollo de ciertas habilidades lingüísticas, sobre todo si desplaza oportunidades de interacción directa con adultos, juego compartido, exploración y comunicación presencial.

Así lo ha señalado en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora este viernes y en el que la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) busca poner el foco en las actividades y oportunidades que los niños y adolescentes se pierden por estar utilizando dispositivo, así como en los perjuicios que ello puede suponer en su neurodesarrollo.

"La tecnología debe estar al servicio del desarrollo infantil y no sustituir aquello que el cerebro necesita para desarrollarse: sueño, juego imaginativo, el ejercicio físico, el aprendizaje, la lectura, los vínculos afectivos, y las relaciones sociales reales", ha apuntado Buenache, que representa a la SENEP en la Plataforma Control Z.

La especialista ha enfatizado los riesgos en función de cada etapa y, entre los menores de tres años, ha aseverado que el tiempo que estos permanecen frente a la pantalla "reduce potencialmente las oportunidades de estimulación lingüística y cognitiva". Asimismo, ha aseverado que "el cerebro infantil no está preparado para gestionar el flujo constante de estímulos de gratificación instantánea que proporcionan determinados contenidos digitales".

En lo que respecta a la adolescencia, una etapa especialmente sensible para el desarrollo cerebral y emocional, ha reconocido que la instalación de redes sociales en los teléfonos personales y la conexión permanente a Internet puede generar una hiperconexión difícil de gestionar.

Según ha advertido, la exposición excesiva al 'scroll infinito' que ofrecen algunas plataformas y los patrones de uso adictivo se han asociado a síntomas depresivos y ansiosos, soledad no deseada, problemas de autoestima, dificultades de regulación emocional, autolesiones, y trastornos de la conducta alimentaria en distintos estudios, aunque la evidencia no permite afirmar que las redes sociales sean, por sí solas, la causa de todos ellos.

Buenache ha expresado una especial preocupación por cómo la conexión permanente puede impactar en el sueño, la capacidad de concentración, el estudio, la actividad física, las relaciones familiares y presenciales y el bienestar emocional de los adolescentes.

ESTABLECER LÍMITES

En este contexto, desde la SENEP han instado a evitar la exposición habitual a pantallas en menores de seis años y, cuando exista algún uso puntual, que este sea acompañado y supervisado por un adulto. Asimismo, han propuesto retrasar la entrega del móvil con Internet hasta los 16 años.

"Los 16 años deben entenderse como una propuesta prudencial de protección, y no como una edad a partir de la cual la tecnología pase a ser segura o deje de presentar riesgos. La educación digital debe ir acompañada de una educación progresiva sobre pensamiento crítico, privacidad, funcionamiento de los algoritmos, publicidad, desinformación, ciberacoso, y otros riesgos del entorno digital", ha explicado la neuropediatra.

En línea con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, la SENEP ha llamado a instaurar también límites de uso de pantallas. Entre los seis y 12 años, se aconseja no superar la hora diaria de pantallas y, entre los 12 y 16 años, no rebasar las dos horas diarias, incluyendo el tiempo destinado a actividades escolares y a deberes.

Raquel Buenache ha puntualizado que "no tiene el mismo coste en el neurodesarrollo estar conectado a una plataforma educativa o a un videojuego de ingenio o de lógica, que supongan un reto cognitivo para el niño, que la exposición reiterada al patrón adictivo de videos cortos con 'scroll' infinito que aparecen en las redes sociales".

En cuanto a los límites, ha enfatizado que no deben de imponerse únicamente a los niños, sino que deben aplicarse a toda la familia, ya que los menores aprenden también observando el comportamiento de los adultos. "Es importante establecer también horarios y lugares libres de pantallas, evitar los dispositivos en el dormitorio y durante las comidas, favorecer la actividad física y las relaciones sociales presenciales, y acompañar a los menores en el uso de la tecnología", ha apuntado.