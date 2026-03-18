El uso habitual del 'gas de la risa' puede causar lesiones neurológicas graves

Archivo - Globos infantiles, gas de la risa - KYOSHINO/ ISTOCK - Archivo

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Guttmann Hospital de NeurorRehabilitación (Barcelona) ha ingresado de 2020 y 2025 a seis jóvenes con secuelas neurológicas graves a consecuencia del consumo de óxido nitrioso o 'gas de la risa', informa este miércoles en un comunicado.

Ha advertido de que se usa como droga recreativa porque produce un efecto euforizante casi inmediatamente y su consumo se ha popularizado entre los jóvenes por su bajo coste, acceso fácil y desconocimiento de los efectos secundarios.

Los profesionales alertan de que una exposición habitual al 'gas de la risa' puede causar lesiones severas e irreversibles, como pérdida o alteración de la sensibilidad y del movimiento voluntario de las extremidades, además de alteraciones en la coordinación y el equilibrio.

El óxido nitroso es incoloro, casi inodoro y tiene un ligero gusto dulce, que se inhala mediante globos o cartuchos metálicos, y su efecto dura de unos 15 a 45 minutos: "Eso, sumado a la disponibilidad elevada y su precio bajo, hace que haya una falsa percepción social de seguridad en su consumo", según la médica rehabilitadora Margarita Vallès.

Su uso continuado "puede causar lesiones neurológicas graves e irreversibles porque interfiere en el metabolismo de la vitamina B12, esencial en procesos celulares y metabólicos", pudiendo derivar en una pérdida de mielina.

Los seis pacientes tratados eran cinco hombres y una mujer de 19-25 años que estuvieron ingresados de 1 a 3 meses y todos tenían tetraparesia o paraparesia (debilidad muscular en las cuatro extremidades o en las piernas), cinco de ellos hipopalestesia (pérdida de capacidad de percibir vibraciones) y dos hipoestesia (disminución de la sensación al tacto).

200 GLOBOS AL DÍA

Vallès describió uno de estos casos en la 'Revista de Neurología', el de un joven de 22 años con una degeneración medular subaguda secundaria: había comenzado dos años antes el consumo de manera esporádica, y a diario desde hacía 8 meses, llegando a inhalar hasta 200 globos por día.

Los pacientes suelen ser el de personas "sin rutinas ni hábitos, en ocasiones con situaciones familiares complicadas, que la utilizan como vía de escape".