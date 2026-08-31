El uso excesivo de inhaladores aumenta el riesgo de infarto en pacientes con asma y EPOC

Archivo - Mujer con asma, inhalador - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El uso excesivo de inhaladores de alivio se asocia con un mayor riesgo de desarrollar y morir por enfermedades cardiovasculares, incluyendo insuficiencia cardíaca, infarto y accidente cerebrovascular isquémico, en pacientes con asma y EPOC, según un estudio publicado en la revista 'ERJ Open Research'.

Estos inhaladores de alivio pueden ayudar a respirar mejor cuando los síntomas son especialmente intensos. Sin embargo, es posible abusar de ellos si el asma o la EPOC del paciente no se controlan adecuadamente con tratamientos preventivos.

La profesora Lies Lahousse, autora principal del estudio de la Universidad de Gante (Bélgica) y del Erasmus MC Rotterdam (Países Bajos), explica que el uso excesivo de broncodilatadores de acción corta es común.

"Sabemos que casi uno de cada cinco pacientes con asma y uno de cada tres pacientes con EPOC abusan de estos inhaladores --señala--. Tanto en el asma como en la EPOC, observamos que un mayor uso de estos inhaladores se asociaba con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte, y que el riesgo seguía aumentando cuanto mayor era el número de inhaladores que los pacientes utilizaban al año".

Indica que "el uso excesivo de broncodilatadores de acción corta suele ser consecuencia de un control deficiente de la enfermedad; tanto la EPOC como el asma no controlada están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y muerte".

El estudio evaluó datos reales de atención primaria y secundaria de más de 280.000 pacientes con EPOC y asma en Bélgica que utilizaban agonistas beta de acción corta (SABA), antagonistas muscarínicos de acción corta (SAMA), ambos o ningún broncodilatador de acción corta para controlar su enfermedad.

Los investigadores tuvieron en cuenta las diferencias en edad, sexo, nivel socioeconómico, antecedentes de tabaquismo, residencia en un centro de atención a largo plazo, gravedad de la enfermedad y otras afecciones o medicamentos.

Tanto los broncodilatadores SABA como SAMA se utilizan frecuentemente como terapia de alivio en pacientes con asma y EPOC. Los broncodilatadores SABA aumentaron el riesgo de muerte en un 12 % y un 14 % en pacientes con asma y EPOC, respectivamente, en comparación con la ausencia de uso; el riesgo de muerte por broncodilatadores SAMA aumentó en un 73 % y un 36 %, respectivamente.

También evaluaron cómo el número de inhaladores utilizados por año afectaba la salud cardiovascular. Descubrieron que el uso de tres o más inhaladores por año para cualquiera de los broncodilatadores se asociaba con un mayor riesgo de muerte en comparación con dos o menos inhaladores por año. Se observó que los pacientes sin antecedentes de enfermedad cardiovascular eran más vulnerables a problemas cardiovasculares derivados del uso excesivo de inhaladores.

"El uso excesivo de broncodilatadores de acción corta es una señal de alarma que indica una inflamación descontrolada de las vías respiratorias y requiere una revisión médica del tratamiento --subraya Lahousse--. Esto debería motivar a los pacientes a hacerse un examen pulmonar y a los profesionales sanitarios a comprobar que cumplen con las pautas de tratamiento y que utilizan correctamente el inhalador".

Indica que se debe informar a los pacientes que los broncodilatadores de acción corta solo relajan brevemente los músculos de las vías respiratorias.

El asma y la EPOC no controlados ya están relacionados con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. Cuando esto se combina con el uso excesivo de broncodilatadores SABA y SAMA, que provocan como efecto secundario una frecuencia cardíaca más rápida e irregular, estos riesgos se acentúan aún más.

La dependencia excesiva de este alivio breve puede permitir que la actividad de la enfermedad subyacente progrese sin control. "Nuestra investigación debería llamar la atención de los médicos sobre el hecho de que el uso excesivo es común y puede estar asociado con efectos adversos, incluso en pacientes sin antecedentes cardíacos", sugiere.

El equipo ahora planea investigar si el uso excesivo de broncodilatadores de rescate puede evitarse mediante una adherencia más estricta al tratamiento de mantenimiento, y si la evaluación del riesgo cardiovascular o las terapias cardiovasculares específicas podrían disminuir los riesgos para los pacientes.

También esperan investigar si el uso excesivo de broncodilatadores de acción corta en atención primaria motivará a los profesionales de la salud a examinar los pulmones y a monitorear el manejo de la enfermedad con mayor detenimiento.

El doctor Pavol Pobeha, del grupo de expertos en monitorización de enfermedades de las vías respiratorias de la Sociedad Respiratoria Europea, con sede en la Universidad Pavol Jozef Safárik de Kosice,(Eslovaquia), que no participó en la investigación, recuerda que "no existen curas para el asma ni la EPOC. Por lo tanto, el objetivo principal de los médicos y los pacientes es controlar los síntomas y evitar que la enfermedad empeore".

"El alivio que proporcionan los broncodilatadores desempeña un papel fundamental en este control, ya que ayuda a los pacientes a tomar las riendas de su salud y mejorar su calidad de vida, pero es importante que no se vuelvan dependientes de estas terapias", sugiere.

"Necesitamos sistemas de monitorización mejorados que alerten cuando los pacientes abusen de los broncodilatadores de acción corta, permitiendo así que los médicos brinden a sus pacientes el mejor tratamiento y atención para controlar los síntomas. Esto ayudará a los pacientes y a sus profesionales sanitarios a maximizar los beneficios de la medicación y minimizar los riesgos", concluye.