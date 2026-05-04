Por qué el uso de bastoncillos puede suponer graves riesgos para la salud auditiva

Uso de bastoncillos. - ÓPTICA & AUDIOLOGÍA UNIVERSITARIA

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Audiología en Óptica & Audiología Universitaria, Joan Francesc Horvath, ha advertido de que el uso de bastoncillos de algodón para limpiar el interior del oído puede suponer graves riesgos para la salud auditiva, ya que pueden empujar la cera y provocar obstruciones, infecciones e incluso daños en el tímpano.

De este modo, el experto ha desaconsejado introducir cualquier objeto en el canal auditivo, puntualizando que el riesgo es aún mayor en bebés y niños pequeños, dada la mayor fragilidad de sus estructuras auditivas. "Es importante desterrar la creencia popular de que es necesario eliminar la cera de forma manual", ha afirmado.

Según ha detallado, el cerumen es una sustancia que genera el propio organismo de manera natural y que ejerce como barrera contra becterias, hongos y polvo, protege frente a infecciones, actúa como lubricante y ayuda a mantener limpio el conducto auditivo.

"El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, por lo que no suele ser excesivamente necesario intervenir, de hecho, la cera se forma en la parte externa del canal auditivo y se expulsa de manera natural gracias a movimientos cotidianos como masticar o hablar", ha explicado.

CÓMO GARANTIZAR UNA LIMPIEZA ÓPTIMA DE LOS OÍDOS

Horvath ha detallado que la solución "más común y fácil" para garantizar una limpieza óptima de los oídos y evitar la acumulación excesiva de cera o la proliferación de tapones es el uso de un 'spray' a base de agua de mar microbiológicamente controlada. "Se trata de una opción 100 por 100 natural que, con utilizarlo dos o tres veces por semana es suficiente", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado otras opciones, como las gotas de peróxido de hidrógeno, productos específicos que disuelven la cera o realizar un lavado de la parte externa del oído con una toalla o paño suave y pequeño.

En casos en los que exista una acumulación excesiva de cerumen, que pueda causar molestias como dolor, sensación de oído tapado o pérdida auditiva, ha aconsejado acudir a un profesional sanitario para su extracción de forma segura. Como medida preventiva, ha señalado que las personas con tendencia a generar tapones de cera o que utilizan audífonos deberían someterse a revisiones periódicas para garantizar una correcta salud auditiva.